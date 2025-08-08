HAPŠENJA ZBOG ČETNIKA: Postavljanje obeležja Pavlu Đurišiću povod za rasplamsavanje novog skandala u Crnoj Gori

SELO Gornje Zaostro, kod Berana, juče je bilo poprište prave drame. Postavljanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću izazvalo je gotovo trenutno usijanje i nagovestilo novi skandal u Crnoj Gori, a u priču se uključio čak i predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Osnovno državno tužilaštvo je odmah formiralo predmet, a već su krenula i privođenja.

Pavle Đurišić

Policija je uhapsila V. D. iz Berana i podnela krivičnu prijavu protiv njega zbog krivičnog dela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obeležja, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama.

- Osumnjičeni protiv koga je podneta krivična prijava lišen je slobode i biće sproveden na saslušanje pustupajućem državnom tužiocu, u zakonskom roku - kazali su iz ODT koje je formiralo predmet povodom postavljanja obeležja Pavlu Đurišiću.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je da se bez odlaganja ukloni spomenik.

- Povodom postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću, komandantu četničkog pokreta i ratnom zločincu, pozivam nadležne institucije da odmah preduzmu sve zakonske mere: da utvrde odgovornost i bez odlaganja uklone ovaj spomenik - napisao je on na "Iksu".

Kazao je da podizanje spomen-obeležja osobi "koja simbolizuje fašističku kolaboraciju, etničku i versku mržnju, i masovne zločine nad civilima, predstavlja direktan pokušaj rehabilitacije ideologije koja je u suprotnosti s temeljnim vrednostima antifašističke Crne Gore".

Antifašizam, kako je rekao, nije samo istorijska činjenica - on je živo i važeće opredeljenje naše države, jasno utemeljeno u Ustavu i zakonima.

- Zbog toga zahtevam hitno: uklanjanje spomenika, postupanje Opštine Berane, delovanje Vlade, policije i tužilaštva. Crna Gora mora pokazati da je dosledna u odbrani svojih temeljnih antifašističkih vrednosti - poručio je Milatović.

Povodom ovog događaja oglasio se i predsednik Opštine Berane Đole Lutovac (PES) koji je osudio postavljanje spomenika "koje je izvršeno u Beranama bez prethodnog obaveštenja nadležnih institucija i mimo zakonskih procedura".

- Ovakvo postupanje predstavlja grubo kršenje propisa koji jasno definišu da se spomen-obeležja mogu podizati isključivo u skladu sa programom koji donosi skupština opštine, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa državne uprave zaduženog za poslove kulture. Pored toga što se radi o nezakonitom aktu, reč je i o delu za koje su propisane krivične sankcije, uključujući i kaznu zatvora - za svakoga ko organizuje ili izvrši postavljanje spomen-obeležja bez odobrenja - "pripretio" je Lutovac učesnicima ovog "posla" ističući da "očekuje hitnu reakciju nadležnih državnih organa, kako bi spomenik bio uklonjen u najkraćem mogućem roku".

Iz Ministarstva kulture i medija "procurilo" je da su poslali inspektora koji treba da "utvrdi stanje na terenu, a budući da nisu dali nikakvu saglasnost za podizanje spomenika, najverovatnije će izdati nalog Opštini Berane da ga ukloni".

Podizanje spomenika Đurišiću najavljivano je još pre 25 godina, pa osujećeno velikom akcijom Specijalne jedinice crnogorske policije na Ivanjdan 2003. godine, kada je eksplozivom dignut u vazduh postament. Pošto je obnovljen, samo godinu kasnije ponovo je uklonjen.

Postavljen je juče, iz trećeg pokušaja, pred današnje tradicionalno okupljanje pristalica Jugoslovenske vojske u otadžbini, čiji pripadnici ističu da je Pavle Đurišić rukovodio operacijama za oslobođenje Berana od okupatorskih snaga, jula 1941. godine, i da mu je u Gornjem Zaostru bio štab. Svečano otkrivanje zakazano je za danas.

Prašinom koja se podigla oko ovog događaja kao da se želi sakriti nedavni teški incident kada se u Gusinju, na trgu koji nosi ime zločinca koji je ugasio na stotine života pravoslavaca, Ali-paše, na koncertu pevalo i skandiralo teroristi sa Kosmeta Ademu Jašariju.

Ibrahimović: Zločinac i fašista POTPREDSEDNIK Vlade i ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović (na slici), inače predsednik Bošnjačke stranke, zagrmeo je tražeći hitno uklanjanje "nezakonito podignutog spomenika ratnom zločincu i fašisti Pavlu Đurišiću". - U građanskoj Crnoj Gori nema, ne sme i neće biti mesta veličanju ratnih zločinaca poput Pavla Đurišića - napisao je Ibrahimović na svom nalogu na platformi "Iks".