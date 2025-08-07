Crna Gora

PUCAO MU U GLAVU SA 20 CM, ALI SE DESILO ČUDO: Evo kako je LJubiša Kan preživeo atentat na hotelskom bazenu u Budvi

Новости онлине

07. 08. 2025. u 22:41

MARKO Ljubiša Kan, koji je ranjen danas popodne u pucnjavi koja se dogodila pored bazena luksuznog hotela Maetsral u Pržnu, nadomak Budve, pukom srećom je sačuvao glavu! Prema saznanjima, Kan je pogođen u glavu, ali povrede nisu opasne po život.

ПУЦАО МУ У ГЛАВУ СА 20 ЦМ, АЛИ СЕ ДЕСИЛО ЧУДО: Ево како је Љубиша Кан преживео атентат на хотелском базену у Будви

Marko Ljubiša, Foto Privatna arhiva

Incident se dogodio iznenada, u trenutku kada su brojni gosti bili u hotelskom kompleksu.

– Ljubiši je prišao čovek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Taman kad je hteo da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi. Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno - ispričao je jedan od svedoka.

Dodaje da su gosti bili u šoku, a da se napadač ponašao kao običan turista, kao i to da je napadač mladić.

Marko Ljubiša Kan je brzom intervencijom lekara zbrinut i prevezen je u bolnicu!

Podsetimo, napadač je nakon pucnjave pobegao automobilom BMW u pravu Petrovca. Policija je odmah blokirala šire područje Budve i sprovodi intenzivnu potragu. Više patrola postavljeno je na izlazima iz grada, a pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera hotela.

Marko Ljubiša Kan je već godinama poznat bezbednosnim strukturama, a ovo nije prvi put da je bio meta atentata. U prethodnoj deceniji preživeo je više pokušaja likvidacije u Crnoj Gori i Srbiji.

Uviđaj je u toku, a Više tužilaštvo iz Podgorice vodi istragu.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima