PUCAO MU U GLAVU SA 20 CM, ALI SE DESILO ČUDO: Evo kako je LJubiša Kan preživeo atentat na hotelskom bazenu u Budvi

MARKO Ljubiša Kan, koji je ranjen danas popodne u pucnjavi koja se dogodila pored bazena luksuznog hotela Maetsral u Pržnu, nadomak Budve, pukom srećom je sačuvao glavu! Prema saznanjima, Kan je pogođen u glavu, ali povrede nisu opasne po život.

Marko Ljubiša, Foto Privatna arhiva

Incident se dogodio iznenada, u trenutku kada su brojni gosti bili u hotelskom kompleksu.

– Ljubiši je prišao čovek od pozadi, bio mu je bukvalno na 20 centimetara. Taman kad je hteo da zapuca, okliznuo se na mokrim pločicama kod bazena i pao – metak je promašio Kana, pogodio ga je u nogu, a jedan ga je okrznuo po glavi. Doktor mu je odmah rekao: Sve izgleda neće biti ozbiljno - ispričao je jedan od svedoka.

Dodaje da su gosti bili u šoku, a da se napadač ponašao kao običan turista, kao i to da je napadač mladić.

Marko Ljubiša Kan je brzom intervencijom lekara zbrinut i prevezen je u bolnicu!

Podsetimo, napadač je nakon pucnjave pobegao automobilom BMW u pravu Petrovca. Policija je odmah blokirala šire područje Budve i sprovodi intenzivnu potragu. Više patrola postavljeno je na izlazima iz grada, a pregledaju se i snimci sa nadzornih kamera hotela.

Marko Ljubiša Kan je već godinama poznat bezbednosnim strukturama, a ovo nije prvi put da je bio meta atentata. U prethodnoj deceniji preživeo je više pokušaja likvidacije u Crnoj Gori i Srbiji.

Uviđaj je u toku, a Više tužilaštvo iz Podgorice vodi istragu.

(Telegraf)