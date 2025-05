MILAN KNEŽEVIĆ O SEVERINI U CRNOJ GORI: Da sam doveo Baju Malog Knindžu u Zetu zvali bi NATO avione

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević gostovao je na Prvoj televiziji i komentarisao čestitku za Dan nezavisnosti i kazao da je bio inspirisan napadima DPS-a i bloka za nezavisnu Crnu Goru jer su insistirali da čestita Dan nezavisnosti.

- Ja nemam nameru da menjam državno-pravni status Crne Gore, ali sam ponosan što sam glasao za zajedničku državu jer sam smatrao da je to u interesu Crne Gore, a i dan danas smatram da bi Crnoj Gori i Srbiji bilo bolje da smo zajedno. Referendum je, a to svi znaju, od Mila Đukanovića pa do političkog laika – pokraden. Postoji Bijela Knjiga sa preko 3.000 primjera nepravilnosti a ja sam samo napisao ono što oseća značajan broj građana da smo mi dobili privatnu državu. Pitao sam treba li da pođem kod Ljuba Milovića u njegov restoran i da tamo za kvalifikaciju naučim neku ustašku pesmu od Tompsona, ili Bojnu Čavoglave ili onu "Jasenovac i Gradiška Stara to je kuća Maksovih mesara" i verovatno bih dobio besplatno piće ili njeguški stek ako bih znao napamet te pesme - kazao je Knežević.

Lider DNP-a se pita da li je trebalo da ode do Katnića i Lazovića koji se nalaze u zatvoru, a bile su perjanice bezbednosnog i tužilačkog sistema Crne Gore jer su "branili Crnu Goru od njih četnika, Srba i Rusa koji su želeli da je ponište i vrate Romanove na presto".

- Pitao sam ili da odemo do hidrocentrala Milovog sina pošto je on oteo svu elektroenergetsku infrastrukturu države Crne Gore i dnevno mu na račun leže oko 40.000 evra preko računa za struju koje plaćaju građani Crne Gore. Možda da se za majski uranak okupamo u nekoj od hidrocentrala. Ili recimo da potražim Đukanovića koji je Dan nezavisnosti očigledno proslavljao u Dubaiju i da mu odnesem kompilaciju pesama Jasne Milenković Jami, njegove omiljene pjevačice za koju je slao avione. Malo sam se i našalio i rekao, ako bi Milo mogao da meni i Jami plati avion, makar nas obalili jemenski Huti iznad Crvenog mora, ali da u tom naumu čestitanja crnogorske nezavisnosti poginemo časno – pa nek se ajkule iz Crvenog mora slade našim telima, makar i tražile da se izvinimo što nismo čestitali nezavisnost - kazao je Knežević.

On dodaje da ovo sve jeste satira, ali zbilja prolazimo paradokse gde pokušavaju na silu da ih nateraju da prihvate tekovine privatne Crne Gore Mila Đukanovića i njemu najbližih jer je Crna Gora vlasništvo Prve i Druge familije.

- Tragikomično je da postoji značajan broj ljudi koji je 2006. glasao za zajedničku državu i govorio da je referendum pokraden, a danas čestitaju nezavisnost Crne Gore i govore da je to demokratska tekovina. Nemam nameru da čestitam nezavisnost, jer Crna Gora nije bila nezavisna samo 21. maja, postojala je i pre Đukanovića, a postojaće i posle njega - kazao je Knežević.

Kaže da bi bio problem da je on za Dan nezavisnosti doveo Baju Malog Knindžu u Zetu i da bi se zvali NATO avioni, ali kad se zovne Severina ili kad se pevaju Tompsonove pesme, sve je "u duhu kosmopolitizma" i porukama da su sledeća članica EU.