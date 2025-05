OSUMNJIČENI ZA UBISTVO PODVIŽNIKA "NOVOSTI" NA SLOBODI: Porodica LJubiše Mrdaka ubijenog tokom pljačke nikšićke pošte uložila žalbu

OSLOBAĐANjE svih optuženih za ubistvo Ljubiše Mrdaka i pljačku Pošte u Nikšiću šokirala je njegovu porodicu i ponovo im nateralo suze na oči.

V.K.

Neverica se uselila među Mrdake, koji se ipak ne predaju, već nastavljaju da se bore kako bi se rasvetlilo ubistvo njihovog Ljubiše koga je ceo Nikšić voleo. Život je izgubio 20. oktobra 2021. godine dok je, kao radnik obezbeđenja, pokušavao da spreči maskirane razbojnike da opljačkaju novac ovdašnjih penzionera zbog čega je posthumno nagrađen priznanjem "Novosti" za najplemenitiji podvig godine.

Advokat porodice Dragomir Ćalasan je uložio žalbu povodom oslobađajuće presude Višeg suda za okrivljene Mitra Kneževića, Stojana Albijanića, Nemanje Miljkovića, Petra Zolaka, Srđana Svjetlanovića, Davida Baljca i Stefana Regojevića.

- Da su radnje i tragovi optuženih pronađeni na licu mesta i veštačeni u Forenzičkom centru Danilovgrad, koje je pronašla policija, logički povezani, imali bismo za posledicu jednu celinu, koja bi sud uputila na zaključak da su optuženi izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret - kaže za "Novosti" Ćalasan.

On ukazuje da se iz spisa predmeta može zaključiti da je većina optuženih učestvovala u nizu ovakvih ili sličnih krivičnih dela.

Izjava veštaka upitna ADVOKAT Ćalasan ističe da je posebno karakterističan odnos prema iskazu veštaka medicinske struke. On je i pored ograda da se ne može izjasniti o kojoj vrsti oružja je reč kada je u pitanju ubistvo Mrdaka, ipak tvrdio da zbog svog bogatog iskustva može reći da je vatreno oružje bilo ili pištolj ili revolver, a ne automatska puška. - Ovom izjavom direktno je doveo u pitanje sadržinu optužnice, a njegovu izjavu gotovo svi branioci su uzeli kao ključnu - kaže Ćalasan.

- Oni su se specijlizovali u ovim akcijama, što je trebalo biti upozorenje, ali i opomena da sud sa povećanom pažnjom sprovodi predložene dokaze na glavnom pretresu - Mitar Knežević je osuđen na 11 godina zatvora zbog istog dela, Srđan Svjetlanović zbog više krivičnih dela, Nemanja Miljković osuđen je zbog istog krivičnog dela - dodaje Ćalasan.

Centralno pitanje u ovom postupku, koje je, kako smatra advokat sud zanemario je pronalaženje mrežaste zaštite za sunce na licu mesta, koja je poslata na DNK analizu, a na kojoj su pronađeni tragovi jednog od učesnika krivičnog dela.

- U Forenzičkom centru Danilovgrad utvrđeno je da je optuženi Petar Zolak jedan od tri donora biološkog materijala koji je pronađen na više mesta na zaštiti za sunce, koja je ispala iz vozila "nisan kaškai" i pronađena 25 metara od ugla zgrade nikšićke Pošte, tačno na mestu ubistva. To je navedeno u službenoj zabelešci koju je istog dana napravila policija. Taj dokaz potvrdio je i svedok u VDT, koji je rekao da mu je jedno lice reklo da je nešto ispalo iz automobila kojim su pobegli učesnici zločina. On je to verovatno iz straha negirao na glavnom pretresu - kaže Ćalasan.