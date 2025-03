STRANCI ĆE REŠITI "PENZIONISANJE SUDIJE": Zahtev za mišljenje o postupanju Skupštine u ovom slučaju biće poslat Venecijanskoj komisiji

ZAHTEV koji je juče trebalo da bude upućen Venecijanskoj komisiji, a koji se odnosi na postupanje Skupštine u slučaju penzionisanja sudije Ustavnog suda "zakočio" je u Podgorici. Tekst bi trebalo da sadrži jedno ili dva pitanja, ali oko toga još nije postignuta saglasnost, pa kad se to bude desilo, zahtev će uputiti premijer Milojko Spajić.

Skupština Crne Gore je krajem prošle godine donela odluku o prestanku funkcije sudiji Dragani Đuranović, što je izazvalo oštru reakciju poslanika opozicije koje su do nedavno blokirali rad parlamenta. U parlament su se vratili nakon dogovora sa premijerom da se pošalje zahtev Venecijanskoj komisiji.

Jedan od sastavljača zahteva za VK, advokat Miloš Vukčević, istakao je da je bilo nesuglasica sa ministrom pravde Bojanom Božovićem, kao drugom stranom u procesu, oko broja pitanja u zahtevu. Po mišljenju Vukčevića, u "spornom slučaju" je prekršen Ustav u "proceduralnom delu".

- A to je najvažniji deo, jer je Ustavni odbor grubo preuzeo nadležnost Ustavnog suda. Ustavni sud većinski smatra da se prestanak rada sudija reguliše po zakonu o radu. Sudski savet je smatrao drugačije, ali u ovom slučaju to nije bitno, to je stav Ustavnog suda koji moramo poštovati - poručio je Vukčević izražavajući očekivanje da će VK da utvrdi da je došlo do formalne neustavnosti u ovom slučaju i onda je na političkim akterima da poštuju tu preporuku.

