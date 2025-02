"CRNE TROJKE" U PARLAMENTU: Skupštini Crne Gore upućen zahtev o otvaranju istrage u slučajevima političkih ubistava

GRUPA poslanika Nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Pokreta "Evropa sad" i Demokratske Crne Gore uputili su Skupštini zahtev za održavanje sednice na kojoj bi na dnevnom redu bio predlog o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija o postupanjima državnih organa u slučajevima politički ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja do danas.

V.K.

U istrazi će se naći i fizički napadi i prebijanje novinara od policijskih službenika poznatijih kao "crne trojke". Ova tema naći će se na dnevnom redu Skupštine 20. februara.

- Kako su ti događaji ostali nerasvetljeni prisutna je sumnja da je rad nadležnih organa, pre svega tadašnjeg MUP-a Crne Gore i Službe državne bezbednost, kao i pojedinaca iz vrha tih, ali i ostalih nadležnih institucija bio protivzakonit, s obzirom na to da iz javno objavljenih izjava određenih lica proizilaze indicije da isti nisu preduzimali mere koje su zakonom bili dužni preduzeti, već naprotiv, da su svoj položaj i uticaj koristili kako bi ometali istragu, da počinioci i nalogodavci ne budu pronađeni - navodi se u obrazloženju predloga za formiranje anketnog odbora.

Razlozi otvaranja parlamentaarne istrage i obrazovanja Odbora sadržani su, kako navode, u činjenici da su okolnosti pod kojima su se ti događaji odigrali stvorili jasan utisak da u prethodne dve decenije nije bilo političke volje ni institucionalne odgovornosti da se ti događaji rasvetle.

Još ranije predsednik Skupštine Andrija Mandić je kazao da dok se "sluge bivšeg režima ne odstrane iz policije" Crna Gora ne može krenuti napred. Decenijama unazad su, podsetio je, isplivali dokazi o umešanosti tadašnjeg režima u Crnoj Gori u "organizovanu kriminalnu aktivnost" zbog koje je život nemalog broja ljudi okončan ubistvom.

- Poslove šverca obavljali su ljudi koji je trebalo da se bore protiv toga. Upravo bivša vlast, odnosno Sedma uprava državne bezbednosti stajala je iza škaljarskog i kavačkog klana. To nije samonikli kriminal koji je odlučio da oni preotmu državi njenu moć, nego je to sve organizovala nekadašnja služba državne bezbednosti i kada je došlo do promene vlasti nije se pronašao način da se za to odgovara. Svi znaju da su Pavla Bulatovića ubili ljudi iz Crne Gore - kategoričan je Mandić.

Veljović organizator? BIVŠI pripadnik specijalne policijske jedinice i nekadašnji rukovodilac službe obezbeđenja spuškog zatvora Brajuško Brajušković, kazao je da je bivši direktor Uprave policije Veselin Veljović organizator "crnih trojki". Brajušković je rekao da je on bio vođa jedne od trojki.

Pre nekoliko godina Miodrag Jovanović, brat Duška Jovanovića koji je prvo pretučen, a kasnije i ubijen, dostavio je medijima pismo u kojem se navodi kako su novinara pretukli trojica policajaca, pripadnici "crnih trojki". Duško Jovanović je napadnut 2000. ispred ulaza u zgradu u podgoričkom naselju Zabjelo, da bi četiri godine kasnije bio ubijen ispred redakcija dnevnog lista "Dan". Na meti su bili politički protivnici režima Mila Đukanovića i drugi neistomišljenici. Tokom kampanje za predsedničke izbore 2008., prema svedočenju bivšeg pripadnika policije, traženo je da se postave uređaji za prisluškivanje u automobil opozicionog lidera Nebojše Medojevića za šta mu je nuđeno 10.000 evra. Na meti "crnih trojki" našao se čak i srpski pisac Momir Vojvodić koga su na ulazu u jednu zgradu pretukle tri osobe.