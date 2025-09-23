Beograd

RADOVI U OBRENOVCU: Najviše posla na izgradnji nove pijace

Jovana Manić

23. 09. 2025. u 11:04

U OBRENOVCU radovi se izvode na nekoliko lokacija, a najviše posla ima na izgradnji nove pijace u ovoj opštini,a radi se i na izgradnji novog tržnog centra u Bariču, a u ovom naselju asfltira se i Grobljanska ulica.

РАДОВИ У ОБРЕНОВЦУ: Највише посла на изградњи нове пијаце

Foto: Opština Obrenovac

 U toku je i zamena stolarije na zatvorenim bazenima, koja se izvodi planiranom dinamikom.

