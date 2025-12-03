Beograd

BEOGRAD DOBIJA PARK KOJI ODUZIMA DAH: Istorija i priroda u savršenom spoju

P. Đurđević

03. 12. 2025. u 11:39

RADOVI na obnovi Svetonikolskog parka kod hotela "Bristol" su u toku.

БЕОГРАД ДОБИЈА ПАРК КОЈИ ОДУЗИМА ДАХ: Историја и природа у савршеном споју

Foto N. Skenderija

Park će biti sveobuhvatno rekonstruisan i dodatno pošumljen sa oko 200 novih stabala, čime će postati jedno od najmodernijih urbanih utočišta u regionu.

Centralno mesto zauzeće spomenik Luki Ćeloviću, zadužbinaru čije je delo ostavilo neizbrisiv trag u istoriji Beograda.

Obnovljeni prostor biće svojevrsna posveta njegovom doprinosu razvoju prestonice, a nekada raskošna bašta velikog dobrotvora ponovo će zasijati punim sjajem.

Posebnu vrednost projektu daje i restaurirani „Krst sa Malog pijaca“, jedan od najstarijih beogradskih spomenika iz 1862. godine. Nakon decenija zaborava, ovaj istorijski simbol vraća se na originalnu lokaciju, sada okružen pažljivo uređenim ambijentom koji ističe njegovu kulturnu i duhovnu važnost.

Ispod zelenih površina prostiraće se moderna javna garaža na dve etaže, sa gotovo 440 parking mesta i punjačima za električna vozila.

Zahvaljujući savremenim inženjerskim rešenjima, krovište garaže pretvoriće se u funkcionalnu zelenu površinu na kojoj će moći neometano da raste i odraslo drveće visoko i do 15 metara. Garaža će imati dva ulaza i izlaza, kao i podzemni pešački prolaz sa liftom, čime se unapređuje pristupačnost celog prostora.

Opština najavljuje da će obnovljeni park postati nova urbana oaza – spoj tradicije, modernog pejzažnog uređenja i ekoloških standarda.

Elegantne staze, prostori za odmor i bogata vegetacija stvoriće ambijent koji će Beograđanima i posetiocima pružiti mesto za mir, relaksaciju i pravi dodir sa prirodom, odmah u srcu grada.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

30 godina sam u penziji, a prvi put sam dobio povećanje kad je Vučić došao

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? Izdao ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?
Svet

0 0

30-MINUTNA SALVA UVREDA I TAJNI ČET: Kako je pao Jermak? "Izdao" ga Zelenski - najavio odlazak na front, beži od optužnice?

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski smenio je u petak, 28. novembra, svog šefa kabineta, Andreja Jermaka, koji je smatran drugom najuticajnijom osobom u zemlji. Jermak je smenjen sa funkcije nakon što su antikorupcijske vlasti izvršile raciju u njegovoj kući zbog sumnje na proneveru u državnoj kompaniji Energoatom, slučaj koji nedeljama zaokuplja ukrajinsku javnost.

02. 12. 2025. u 15:45

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?
Panorama

0 0

OTAC DRAGAN: Kada dete sme da se pričesti i kako da posti?

KADA počne Božićni post, u mnogim porodicama zavlada ista dilema: kako deca treba da poste, da li je post za mališane obavezan, da li je bezbedan i šta se zapravo očekuje kada se dete sprema za pričešće. Roditelji žele da urade sve kako treba, a ipak najviše strepe da li će nešto pogrešiti - naročito ako je dete još malo, jede češće ili je naviklo na određenu rutinu. Upravo zbog toga su reči sveštenika utoliko važnije: donose jasnoću i umiruju roditeljsku brigu.

03. 12. 2025. u 13:45

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GDE JE SAD ONA MALA?! Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)

"GDE JE SAD ONA MALA?!" Srbija pobedila Španiju na Svetskom prvenstvu, a evo šta su srpske rukometašice potom uradile u svlačionici (VIDEO)