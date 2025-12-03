BEOGRAD DOBIJA PARK KOJI ODUZIMA DAH: Istorija i priroda u savršenom spoju
RADOVI na obnovi Svetonikolskog parka kod hotela "Bristol" su u toku.
Park će biti sveobuhvatno rekonstruisan i dodatno pošumljen sa oko 200 novih stabala, čime će postati jedno od najmodernijih urbanih utočišta u regionu.
Centralno mesto zauzeće spomenik Luki Ćeloviću, zadužbinaru čije je delo ostavilo neizbrisiv trag u istoriji Beograda.
Obnovljeni prostor biće svojevrsna posveta njegovom doprinosu razvoju prestonice, a nekada raskošna bašta velikog dobrotvora ponovo će zasijati punim sjajem.
Posebnu vrednost projektu daje i restaurirani „Krst sa Malog pijaca“, jedan od najstarijih beogradskih spomenika iz 1862. godine. Nakon decenija zaborava, ovaj istorijski simbol vraća se na originalnu lokaciju, sada okružen pažljivo uređenim ambijentom koji ističe njegovu kulturnu i duhovnu važnost.
Ispod zelenih površina prostiraće se moderna javna garaža na dve etaže, sa gotovo 440 parking mesta i punjačima za električna vozila.
Zahvaljujući savremenim inženjerskim rešenjima, krovište garaže pretvoriće se u funkcionalnu zelenu površinu na kojoj će moći neometano da raste i odraslo drveće visoko i do 15 metara. Garaža će imati dva ulaza i izlaza, kao i podzemni pešački prolaz sa liftom, čime se unapređuje pristupačnost celog prostora.
Opština najavljuje da će obnovljeni park postati nova urbana oaza – spoj tradicije, modernog pejzažnog uređenja i ekoloških standarda.
Elegantne staze, prostori za odmor i bogata vegetacija stvoriće ambijent koji će Beograđanima i posetiocima pružiti mesto za mir, relaksaciju i pravi dodir sa prirodom, odmah u srcu grada.
(BizPortal)
BONUS VIDEO:
30 godina sam u penziji, a prvi put sam dobio povećanje kad je Vučić došao
Preporučujemo
NESTANAK STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku za isključenja su dve opštine
02. 12. 2025. u 08:50
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)