BEOGRAD DOBIJA PARK KOJI ODUZIMA DAH: Istorija i priroda u savršenom spoju

RADOVI na obnovi Svetonikolskog parka kod hotela "Bristol" su u toku.

Park će biti sveobuhvatno rekonstruisan i dodatno pošumljen sa oko 200 novih stabala, čime će postati jedno od najmodernijih urbanih utočišta u regionu.

Centralno mesto zauzeće spomenik Luki Ćeloviću, zadužbinaru čije je delo ostavilo neizbrisiv trag u istoriji Beograda.

Obnovljeni prostor biće svojevrsna posveta njegovom doprinosu razvoju prestonice, a nekada raskošna bašta velikog dobrotvora ponovo će zasijati punim sjajem.

Posebnu vrednost projektu daje i restaurirani „Krst sa Malog pijaca“, jedan od najstarijih beogradskih spomenika iz 1862. godine. Nakon decenija zaborava, ovaj istorijski simbol vraća se na originalnu lokaciju, sada okružen pažljivo uređenim ambijentom koji ističe njegovu kulturnu i duhovnu važnost.

Ispod zelenih površina prostiraće se moderna javna garaža na dve etaže, sa gotovo 440 parking mesta i punjačima za električna vozila.

Zahvaljujući savremenim inženjerskim rešenjima, krovište garaže pretvoriće se u funkcionalnu zelenu površinu na kojoj će moći neometano da raste i odraslo drveće visoko i do 15 metara. Garaža će imati dva ulaza i izlaza, kao i podzemni pešački prolaz sa liftom, čime se unapređuje pristupačnost celog prostora.

Opština najavljuje da će obnovljeni park postati nova urbana oaza – spoj tradicije, modernog pejzažnog uređenja i ekoloških standarda.

Elegantne staze, prostori za odmor i bogata vegetacija stvoriće ambijent koji će Beograđanima i posetiocima pružiti mesto za mir, relaksaciju i pravi dodir sa prirodom, odmah u srcu grada.

