NESTANAK STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku za isključenja su dve opštine

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 08:50

DANAS od devet časova, dolazi do isključenja struje na dve beogradske opštine, Obrenovac i Novi Beograd.

Foto: I. M.

Na Novom Beogradu će do isključenja struje doći u ulici Mileve Marić Ajnštajn, kod broja 116 i trajaće od 9 do 13 časova.

Međutim, u Obrenovcu je planirano isključenje struje od 9 do 12 časova, ali na više lokacija, a to su:

Naselje DREN: GAVRIĆI: 29, MUZIČKA KOLONIJA: 1A, MUZIČKA ŠKOLA: 181, Naselje Grabovac: BRDO: 56,210A,246,272,284-286B,300,306A-312,318,322,338,380,283C,295A-297,307-313,319,327,331,353, DUBRAVA: 1111, FILIMONOVIĆA PUT: 306,316,309A, GRABOVAC: 323A, PANIĆA PUT: 31, ŠEVARSKA: 28,66B,200,272-272B,286-286B,334,340-340G,350,201,237B,283-283D,287, VIDANSKI KRAJ: 49, Naselje LjUBINIĆ: CENTAR: 76,82-86,94-96,122-128,146,156A-156B,93-95,115,123,147A-147B,231, DUBRAVA: 228B,217A, GORNjI KRAJ: 128-128B,148-160,172-174,206,214,224-228,234,125,147,151-161,219A,225-227,233J, IVOVIĆA KRAJ: 223, KOD DOMA: 118A,122B,1BB,97,229G, LIPOVICA: 0,106,148A,160B,186,206-208,212,216,220-222,226A-226D,205-207,211-211,217-225B,229B-231, LjUBINIĆ: 151A, MILOSAVLjEVIĆA KRAJ: 160A, MUZIČKA KOLONIJA: 168-170,176,180,184,17B,175,185, PAVLOVIĆI: 188, PUT ZA ORAŠAC: 180B,223E, SIMIĆI: 188-190B,194-198A,202,189,193-197,201-203, Naselje Orašac: ORAŠAC: 1111, ORAŠAC DONjI KRAJ: 16A,154-158B,162-164,153-161,165A, PUT ZA BANjANE: 1111, ŠEVAR: 16A, Naselje VUKIĆEVICA: BANjANSKI PUT: 0,1111,

