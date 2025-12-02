Beograd

HAOS NA ULICAMA BEOGRADA ZBOG MAGLE: Kolaps na Autokomadi, na moto-putu i Pančevcu skoro pa nemoguća vidljivost

Ana Đokić

02. 12. 2025. u 10:10

MAGLA, koja je ovog jutra u Beogradu, dodatno otežava saobraćaj, te su veće gužve počele još pre osam sati.

ХАОС НА УЛИЦАМА БЕОГРАДА ЗБОГ МАГЛЕ: Колапс на Аутокомади, на мото-путу и Панчевцу скоро па немогућа видљивост

Foto: Printscreen/Naksi kamere

Kako možemo videti na Naksi kamerama, kolone vozila su kod Autokomande, i kod petlje i kod "Laste", pa sve dalje moto-putem. Gužva je i na Plavom mostu, gde je kolona vozila u smeru ka gradu. Zbog magle, vidljivost je jako otežana na Pančevcu i Gazeli. Veći broj vozila je i na Slaviji, kao i u ulicama koje vode do centra grada. 

ТаковскаFoto: Фото: Принтсцреен/Накси камере

POGLEDAJ GALERIJU

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz smanjenu vidljivost zbog magle, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Magla smanjuje vidljivost na severu Vojvodine i u Bačkoj, dok otežava vožnju na ;prilazima Beogradu, ima je na autoputu koji vodi ka Novom Sadu, kao i kod Aleksinca, Velike Plane, Uba, prisutna je na deonicama puteva širom Srbije.

Prohodnost puteva je bolja u odnosu na predhodne dane, u nižim predelima kolovozi su suvi ili mestimično vlažni, a stanje na putevima je bolje u planinskim predelima jugozapadne i centralne Srbije.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnom prelazi Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati, na prelazu Šid pet sati, na Horgošu i Kelebiji po tri sata, a na Bezdanu dva sata, dodao je AMSS.

BONUS VIDEO:

Velika gužva u pravcu ka Smederevu posle naplatne rampe

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DANAS POČINJE POKLON-PODELA VAUČERA U BEOGRADU ZA DECU I ZAPOSLENE: Iznos povećan za skoro 50 odsto - Evo gde ih možete iskoristiti
Beograd

0 1

DANAS POČINJE POKLON-PODELA VAUČERA U BEOGRADU ZA DECU I ZAPOSLENE: Iznos povećan za skoro 50 odsto - Evo gde ih možete iskoristiti

DANAS počinje podela poklon-vaučera u vrednosti od 10 hiljada dinara koje je obezbedio Grad Beograd za svu decu koja idu u beogradske vrtiće, osnovne i srednje škole, kao i za zaposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, a mogu se iskoristiti do 15. marta, izjavila je Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu.

01. 12. 2025. u 13:09

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu

NEĆE DA UČESTVUJU! Haos zbog Donalda Trampa pred žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu