SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ DONEO ODLUKU O PUŠTANJU U SAOBRAĆAJ CENTRA GRADA: Nekoliko sati pre ranije iznetog roka koji je bio 31.avgusta u po

В.Н.

31. 08. 2025. u 10:30

S obzirom da su gradske službe uspele da završe sve radove na saobraćajnicama u centru grada, stekli su se uslovi za ponovno uspostavljanje saobraćaja, izjavio je gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

– Zato obaveštavamo javnost, da će danas, 31. avgusta, umesto najavljenog vremena u 24 časa, saobraćaj početi nesmetano da funkcioniše već od 15 časova i to u sledećim ulicama: Trg Republike, Vasina ulica, ulica Studentski trg, Uzun Mirkova, Kolarčeva, Terazije i Kralja Milana – naglasio je Bovan.

