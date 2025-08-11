Beograd

NAJBOLJI ĐACI U BAJINOJ BAŠTI: Gradska opština Palilula organizovala putovanje za osnovce koji su svojim rezulatatima odskočili

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 12:49

NAJBOLjI učenici osnovnih škola sa Palilule otputovali su na petodnevnu ekskurziju u Bajinu Baštu.

НАЈБОЉИ ЂАЦИ У БАЈИНОЈ БАШТИ: Градска општина Палилула организовала путовање за основце који су својим резулататима одскочили

GO Palilula

Đake su ispratili predsednica opštine Ivana Medić i član Opštinskog veća Aleksandar Karadžić.

- Gradska opština Palilula je ponosna na svoje najuspešnije đake i nastaviće da podržava talente koji predstavljaju svetlu budućnost naše opštine - poručuje predsednica lokalne samouprave Ivana Medić.

Učenici će imati priliku da do krajnjeg odredišta uživaju u čarima Ovčarsko-kablarske klisure, manastira Vavedenje, Stopićke pećine i Tronikom na Zlatiboru, etno-sela Sirogojno i "Drvengrad", jezera Perućac, i na kraju obilaze manastir Raču.

