STRAVIČAN SNIMAK SA GRADILIŠTA VICTORY GARDENS: Teren propada, beton se sliva niz padinu! (VIDEO)

Kompanija Victory Gardens, osnovana krajem 2021. godine, projektuje veliki stambeno‑poslovni kompleks na mestu nekadašnje fabrike FMP na Čukarici.

Navodno se radi o površini od oko 3,2 hektara, predviđena je izgradnja 18 lamela sa ukupno 1.238 stanova i podzemnom garažom za 1.706 vozila, uključujući mesta za električne automobile.

Iako je projekat do sada izneo zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu (EIA) tokom leta 2023, do sada nisu pribavljeni svi potrebni urbanistički uslovi i građevinske dozvole, prema forumskim diskutantima.

Ozbiljni sigurnosni rizici

U ekskluzivnom video-snimku koji je redakcija 24sedam dobila sa samog gradilišta Victory Gardens, vidi se potresna slika urušavanja temelja jednog od objekata u izgradnji. Kako su tvrdili očevici zemlja se bukvalno slivala niz padinu, a betonski delovi konstrukcije potonuli i propali. Radnici su bili nespremni i bez adekvatne zaštite.

Kako navode ljudi koji žive u okruženju, ovakav prizor nije samo sramotan za jednog investitora koji prodaje kvadratne metre po ceni iz luksuznih zona Beograda - on je alarmantan dokaz neodgovorne i potencijalno opasne gradnje!

Do današnjeg dana investitor još nije obezbedio kompletnu dokumentaciju: nema potvrdu o kompletnim urbanističkim uslovima, EIA procenu je tek nedavno pokrenuo, a javnost nije dobila uvid u stvarne građevinske dozvole. Kako se onda projekat gradi u punom kapacitetu?

Za sve one koji planiraju da kupe stan u Victory Gardens: dobro razmislite da li želite da vam se "zeleni san" pretvori u noćnu moru u betonu koji puca. Kupovina stana nije kupovina rendera, već betona, temelja i garancije da će ono što platite - stajati čvrsto, a ne da propada pre nego što uselite.

Prema tvrdnjama zabrinutih građana, Victory Gardens - gradilište locirano u ulici Endija Vorhola 10, trenutno simbolizuje sve što je loše u domaćoj gradnji: nestručnost, političku zaleđinu, ignorisanje kupaca i - sada dokumentovano fizičko urušavanje.

Struka zabrinuta: “Teren deluje kao neregulisano klizište!”

Redakcija 24sedam je konsultovala više stručnjaka iz oblasti urbanizma i građevine, koji su, uz uslov anonimnosti, pristali da prokomentarišu snimak do kojeg smo došli.

- Prizor sa gradilišta Victory Gardens jasno ukazuje na nerazrađenu podlogu i potencijalno klizište. Nagib terena je značajan, a slojevi tla deluju rastresito, što može da izazove površinsko klizanje, posebno nakon obilnijih padavina. Dodatno zabrinjava to što se na snimku vidi kako betonski elementi doslovno tonu, što znači da temeljenje verovatno nije urađeno dubinski, ili je izvedeno bez odgovarajuće geomehaničke studije - objašnjava arhitekta sa više od 30 godina iskustva, koji zbog profesionalnih razloga nije želeo da mu se ime objavi.

Njegovu procenu potvrđuje i građevinski inženjer specijalizovan za statiku i temeljne konstrukcije, koji je takođe želeo da ostane anoniman jer se boji moćnika koji stoji iza ove investicije.

- Ako pogledate snimak pažljivo, videćete da dolazi do raslojavanja terena i urušavanja šljunka ispod betonskih nosača. To je jasan signal da nema armiranih prstena ili zaštitne platforme ispod objekta, što je nedopustivo na tlu koje nije ravno i stabilno. U ovakvim situacijama mora da postoji duboko temeljenje, šipovi, zidovi od armiranog betona, i obavezno drenažni sistem. Ovde toga, po svemu sudeći, nema - kaže on i upozorava:

- Ovo nije estetski problem, ovo je potencijalna katastrofa. Zgrada koja na ovakvom tlu nema pravu potporu može pucati, slegati se neravnomerno, ili čak urušiti konstrukcijski kroz nekoliko godina, ako ne i pre.

Gde su dozvole? Gde su analize?

Oba stručnjaka ističu da je zabrinjavajuće to što se projekat ovog obima i složenosti sprovodi bez javno objavljene geomehaničke analize, EIA dokumentacije i građevinskih dozvola.

- Ako te dozvole i postoje, zašto se kriju? Zašto se gradi pre nego što se obezbedi osnovna sigurnost? Investitor mora da odgovori na to pitanje - ističe arhitekta.

Šta ukazuju diskusije i iskustva kupaca?

Na online forumu BeoBuild, potencijalni kupci i investitori razmenjuju brojne komentare o sporo napredujućem projektu i rizicima:

Dugo kašnjenje sa rokovima: Jedan kupac primetio je kako su mu od početka u Januaru 2024. rečeno da je rok do kraja 2025., što je prosto neverovatno da će se ispoštovati. Drugi naglašava da se penalizacija kasnih rokova aktivira tek posle devet meseci zakašnjenja.

Loša priprema gradilišta i bujice: Nakon većih padavina gradište je poplavljeno od toka vode sa okolnih nizbrdica, pa kupci sumnjaju u dugoročnu zaštitu garaža i temelja bez pouzdane hidroizolacije.

Problemi sa okolinom: Kritikuje se neuređeno okolno, te postojanje nehigijenskog naselja i blizina dalekovoda. Investitor navodno ne planira njegovo premeštanje, ni rekonstrukciju okolne ulice Milorada Jovanovića.

Nepoverenje u komunikaciju investitora: Forum koristi izraz da investitor navodno organizuje zaposlene da ostavljaju pozitivne ocene na Google‑u. Kupci navode bahat odnos, ignorisanje negativnih komentara i obećanja koja nisu ispunjena.

Predmeti rasprave: Dugoročni kvalitet završnih radova – prosto pitanjima garancije (2 godine za završne materijale, 5 za hidroizolaciju konstrukcije, koje kod većine projakata nije dovoljno i često bez garancije nakon prestanka firme).

