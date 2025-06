VELIKA AKCIJA DAVALAŠTVA KRVI: Transfuziološki autobusi parkirani širom Beograda i perifernih opština

INSTITUT za transfuziju krvi Srbije poziva sve zainteresovane sugrađane da i ove nedelje učestvuju u akcijama dobrovoljnog davanja krvi širom grada.

FOTO: Pres služba Grada

Transfuziološki autobus će u sredu, 4. juna biti parkiran na dve lokacije. Vrata otvara Dom kulture u Barajevu, od 9.00 do 14.00, a krv se može dati u novobeogradskom "Belvilu" od 11.00 do 15.00. Priliku da budu humani imaće i radnici Termoelektrane "Nikola Tesla" od 8.00 do 13.00.

Crveni krst Obrenovca prima davaoce u četvrtak, 5. juna, od 9.00 do 14.00, a akcijama se pridružuju i zaposleni u Ministarstvu finansija i Agenciji za privredne registre.

Transfuziomobil će u petak biti parkiran ispred "Starog Merkatora", od 11.00 do 15.00, kao i ispred DZ "Čukarica" od 9.00 do 13.00.

Predstojećeg vikenda planirane su četiri akcije, pa će autobus u subotu, 7. juna, biti parkiran ispred voždovačkog šoping centra "Stadion" od 13.00 do 17.00 i Crkve Svetog preobraženja Gospodnjeg od 9.00 do 14.00. Takođe, u nedelju, 8. juna, krv se može dati na "Strit fud festivalu" na Voždovcu od 12.00 do 18.00 ispred tržnog centra BIG od 10.00 do 15.00.