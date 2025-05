KOSE PO PLANU, A TRAVA DO KOLENA: Dok se građani žale da javne površine nisu uredne, nadležni poriču

U MNOGOBROJNIM delovima grada, pogotovu na površinama između višespratnica, trava buja kao da kosilicu nikad videla nije.

Foto: D. Milovanović

Iako u "Gradskom zelenilu" kažu da je prolećno sređivanje grada počelo još u martu, žitelji raznih delova prestonice žale se da još nisu stigli na red. Njihove primedbe nisu samo estetske, već ističu da je visoka trava leglo komaraca, još više krpelja i drugih insekata.

Iako, prema već poznatom načinu rada "Zelenila" parkovi i površine u blizini značajnih objekata imaju prednost, ovog proleća su prioriteti pobrkani. Tako da preko puta Muzeja "25. maj", oko parkinga, buja kao da je reč o stepi a ne glavnom gradu!

Stanovnik Borče javio se redakciji "Novosti" i poslao fotografije koje govore "više od reči" preduzeća "Gradsko zelenilo".

- Na zelenim površinama u delu Borče gde ja živim (Borča Greda) trava nije pokošena otkad je započeta prolećna akcija sređivanja grada - kaže naš čitalac. - Već je do kolena, a ako se ne pokosi ubrzo, može postati leglo zmija i drugih životinja.

Međutim, iz JKP "Zelenilo-Beograd" tvrde da je prvi krug košenja travnjaka u Borči završen u prvoj nedelji aprila, dok su travnate površine u stambenim naseljima došle na red nekoliko dana kasnije. Kako su najavili, drugi ciklus počinje prekosutra, 9. maja.

Žitelji Žarkova javljaju da u Trgovačkoj ulici ne mogu da priđu ulazu zgrade, a takvih slika ima svuda

- Košenje travnjaka je najobimniji posao u delatnosti preduzeća - podsećaju u "Zelenilu". - Pre svega, zbog činjenice da se radi o živom organizmu koji neprekidno i iznova raste. Naselje Borča je u redovnom programu održavanja.

Svakog dana 150 radnika U "Gradskom zelenilu" tvrde da je na terenu svakog dana za košenje trave angažovano u proseku oko 150 radnika sa vozilima, trimerima, kosačicama i zglobnim traktorima.

Da se košenje preskače govore i površine u centru grada i drugim delovima Beograda, ali u "Zelenilu" objašnjavaju :

- Broj košenja je drugačiji svake godine. Parkovi i parteri, koji se nalaze u strogom centru grada kose se od 10 pa čak do 20 puta. Oni koji se nalaze dalje od centra sređuju se od sedam do devet puta. Skverovi i zelenilo duž saobraćajnica kose se sedam puta godišnje, a površine koje pripadaju stambenim naseljima od pet do deset puta godišnje, u zavisnosti od potreba.

Inače, ukupna površina travnjaka u prestonici o kojima brine njihovo preduzeće prostire se na više od 2.000 hektara.