Teniski virus korona skandal. U centru pažnje Srbin i Hrvatica, ali sa inostranim pasošem. Naime, nemačka teniserka srpskog porekla Andrea Petković je rekla da je Hrvat sa australijskim pasošem Bernard Tomić lagao da ima virus korona i da je to uradio bez ikakvog razloga, nerazmišljajući."Od utorka se loše osećam. Imam već problem sa disanjem, imunitet mi je nizak i istrošen sam. Trenutno sam u Majamiju, izolovan od svih kako je i savetovano. Tek treba da me testiraju na virus korona, ali imam sve simptome", rekao je Bernard Tomić posle ispadanja sa turnira u Meksiku gde je izgubio od sunarodnika Aleksandra Vukića.Ipak ispostavilo se da ovakve priče nisu istinite i da Bernard nije ni blizu virusa COVID-19. Tomić je inače trenutno tek 202. igrač sveta."Često priča bez razmišljanja. Poslednji put je bilo oko koronavirusa. Pisala sam mu pre nekoliko dana i priznao mi je da je to bila laž i da čak ni ne zna zašto je to pričao", rekala je Andrea Petković.