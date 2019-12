NovostiOnline | 14. decembar 2019. 14:41 | Komentara: 0

Luna Đogani često se nalazi u centru pažnje, a tokom intervjua u jednoj emisiji pitali su je da bira između dve poznate pevačice, Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše. Pobednica "Zadruge 2", koja je već u pevačkim vodama, se zamislila, pa je onda priznala šta zaista misli.

- To mi je teško, zato što su one dve totalno različite osobe, zvezde. Obe su jako kvalitetne. Jelena ima nešto totalno drugačije što Ceca ima od Jelene totalno drugačije. Ne želim da nešto kažem da zvuči pogrešno. Je l' mogu obe da izaberem? Za mene su obe zvezde, kompletne. Ceci dobro stoji da peva, ubija, a Jeleni je dobro da igra onako obučena, sa igračicama, peva one njene pesme... Provela sam se i na Cecinom i na Jeleninom nastupu, koncertu savršeno dobro, tako da, obe bih izabrala - rekla je Luna za makedonski "Backstage".