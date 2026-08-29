NINA TRNAVAC O BLOKADERIMA: Za njih nisam bila više drugarica, nisam više bila ni ljudsko biće, bila sam samo ćacijka

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, došao je na miting "Ujedinjena Srbija" u Užicu, a okupljenima se obratila učenica Nina Trnavac.

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- Dolazim iz porodice koja podržava SNS i duboko poštuje predsednika Aleksandra Vučića. Nekada sam verovala da živimo u društvu u kojem svako može da misli slobodno i podržava opciju koju želi. Osetila sam kad te izoluju i maltretiraju kad podržavaš oni što želiš. U janurau sam podelila par stranačnih videa, a onda je krenulo ponižavanje od strane mojih drugova. Za njih nisam bila više drugarica, nisam više bila ni ljudsko biće, bila sam samo ćacijka. Profesorka mi je rekla da bi me polila mastilom. Moji drugovi su plesali maturski ples sa nalepnicama "Studenti pobeđuju". Dečko sa kojim trebala da idem na maturdsko veče, nije hteo da ide sa mnom. Planiram da upišem Pravni fakultet u Beogradu, da ostanem i radim i stvaram u zemlji koji najviše volim. Političke razlike su normalne i legitimne, ali maltretiranje bilo koga zbog toga je nasilje. Držim govor u ime svih ljudi koji trpe pritisak jer podržavaju SNS. Ponosno podržavam našu stranku i predsednika Aleksandra Vučića i nastavću to da radim bez straha. Odgovor na njihovui mržu je ljubav i rad, jer ujedinjena Srbija pobeđuje - poručila je Nina Trnavac.