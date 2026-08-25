PRAVO U METU! Ana Brnabić očitala lekciju blokaderima koji priznaju lažnu državu Kosovo (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabiš odgovorila je blokaderima koji su priznali tzv. Kosovo, a svaku priliku koriste da pričaju o teritorijalnom integritetu.

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- Nikakve veze sa nacionalnom pripadnošću nema to što je pričao gospodin Mirković. Niste vi ekskluzivni predtsavnici Bošnjaka, kao što ljudi iz vaše poslaničke grupe nisu ekskluzivni predstavnici Albanaca. Vi ovde imate brojne predstvanike Bošnjaka, imate predstavnike Mađara, Hrvate i predstavnike Albanaca ne samo kao narodne poslanike već ikao članove Vlade. Niko u ovoj sali nije uputio njima kritiku na račun njihvog delovanja i nacionalnosti. Suprotno, dobro došli u ovu Skupštinu i u Vladu Srbije, zato što je Srbija za razliku od dorugih zemalja u regionu otovrena. Zemlja s najvećim brojem nacionanih manjina u Evropi, dok imamo u regionu zemlje koje su etnički čiste kojima vi nikada niste uputili kritiku. Sa nacionalnom pripadnošću nema nikakve veze politički stav prema Republici Srbiji i teritorijalnom integritetu Srbije. Član Vaše poslaničke grupe ili više njih različite pripadnosti, smatraju da je lažna republika Kosovo država i o tome otvoreno pričaju. Ne mislimo da je to patriotizam... O tome je pričao gospodin Mirković i nemojte da menjate teze i da širite nacionalnu mržnju i netrepeljivost vašim lažnim tezama. Radi se o tome da vaša poslanička grupa ne poštuje teritorijalni integritet Srbije, republike čija je ovo Narodna skupština i tome je gospodin Mirković pričao i zato ga nisam prekinula i vi zaslužujete odgovor - kazala je Brnabić

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