PREDSEDNIK OBJAVIO SPISAK RADOVA: Država obnavlja desetine kilometara puteva u Župi

PREDSEDNIK Srbije izneo je detaljan plan i spisak lokalnih deonica na kojima su radovi već u toku ili su planirani za naredni period, a koji obuhvataju rekonstruisanje važnih saobraćajnih pravaca poput puteva u Šljivovu, Dobroljupcu, Gornjoj Rati i deonica ka Ćelijskom jezeru.

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Predsednik je potom pročitao spisak mesta na kojima se radi:

- Šljivovo, Dobroljupce i Panjevac 4.14 kilometara i radi se upravo, Drenča - Dodža Ržanica - Tržac - Gornja Rata je 4.37 kilometara, radi se, Šljivovo-Parčin-Trnavci-Ljubinci-Vražogrnci-Subotica-Gornje Zleginje-Garavina- Gornji Stupanj-Donji Stupanj do granice sa Meševom 19.83 kilometra. Lokalni put Gornja Rata-Tuleš-Rudenice-Veluće 7.41 kilometar, Novaci-Subotica-Gornje Zleginje- Dubokinac- Ćelijsko jezero 6.81 kilometar. Donji Vratari-Zdravac - Gornja i Velika Vrvnica 6.57 i širine 4 metra. Ljubinci od škole Parčin prema domu, lokalni put Kožetin-Latkovac-Crveni breg spajanje asfalta. Lokalni put Vražogrnci -Vesići-Trnavci-Brđane-Gajići. Lokani put Subotica-Rilački breg, Gornje Zleginje ka Dubokincu. Puhovac - Leskovica od groblja. Panjevac - Žilinci, to vam je na spisku.