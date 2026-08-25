Politika

VELIKE VESTI ZA ŽUPU I BRUS: Predsednik najavio novu fabriku, obnovu puteva i 1,3 miliona evra za školu

V.N.

25. 08. 2026. u 11:25

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PREDSEDNK Vučić najavio je značajna infrastrukturna ulaganja za Župu, uključujući radove na putevima u Šljivovu, Dobroljupcima i Panjevcu, kao i milionsku rekonstrukciju škole u Donjem Stupnju, dok je kod Brusa u planu izgradnja manjeg pogona namenske industrije.

ВЕЛИКЕ ВЕСТИ ЗА ЖУПУ И БРУС: Председник најавио нову фабрику, обнову путева и 1,3 милиона евра за школу

Foto: Novosti

- Tri stvari koje mislim da su važne za Župu, videli ste da smo sad krenuli da radimo Šljivovo, Dobroljupce i Panjevac. u Donji Stupanj ćemo da radimo školu, drugu i treću fazu. To nam je oko milion i 300 hiljada evra.

Istakao je da mora da se nađe mesto i da će se napraviti manja fabrika namenske industrije kod Brusa.

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