Politika

"U BUDUĆNOST MORAMO DA ŽURIMO" Vučić: Sutra je Vidovdan, videćete snagu svoje vojske

В.Н.

27. 06. 2026. u 18:57

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, prilikom obraćanja na skupu "Srbija jedna porodica" zahvalio se Milanu Kneževiću i Miloradu Dodiku.

У БУДУЋНОСТ МОРАМО ДА ЖУРИМО Вучић: Сутра је Видовдан, видећете снагу своје војске

FOTO: Novosti

Vučić se zahvalio Milanu Kneževiću i Miloradu Dodiku što su došli, naglasivši da moramo da budemo uz svoj narod u regionu i da moramo da gledamo u budućnost.

- U budućnost moramo da žurimo, ne možemo da čekamo. Vidite ove robote ovde. Od avgusta meseca biće lepša i bolja fabrika od one u Kini i ovakvi roboti će da se proizvode u Srbiji i mnogi drugi. Moramo da odgovaramo data centre, da obezbedimo naš energetski sistem jer će struja da bude najvažnije dobro. Moram o tome da razgovaram sa vama. Moramo da sebe menjamo i da žurimo napred, da po svaku cenu, štitimo svoju neutralnost, da sami štitimo svoje nebo - kazao je on.

Istakao važnost vojske, policije, aviona, PVO sistema...

- Sutra je Vidovdan, videćete snagu svoje vojske i šta Srbija sve danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju - rekao je Vučić.

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