"DOŠAO SAM DA PODRŽIM SVETSKOG, EVROPSKOG I BALKANSKOG LIDERA" Srbin iz Metohije porukom oduševio naciju (VIDEO)
DRAGAN Peković iz Metohije, iz Đakovice, došao je u Beograd da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića!
- Danas sam došao da podržim gospodina predsednika Aleksandra Vučića, svetskog, evropskog i balkanskog lidera. Došao sam iz Metohije iz mesta Đakovica. Blizu Košara... - navodi Dragan, a ostatak pogledajte u snimku ispod.
Preporučujemo
NEMA BOLjEG PREDSEDNIKA OD VUČIĆA: Reči Kraljevčanke odjekuju celim regionom
27. 06. 2026. u 13:15
VUČIĆ ZA „VAŠINGTON EGZAMINER”: Obama dao pamflet, Vens nudi ispovest vernika
27. 06. 2026. u 12:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
UMRLA JE U BOLOVIMA, U 47. GODINI Njenu smrt Miloš nikada neće prežaliti: "Bolest je brzo napredovala"
"BOLEST je brzo napredovala. Za samo sedam godina ona je legla u krevet i bila je nepokretna do smrti."
25. 06. 2026. u 10:29
Komentari (0)