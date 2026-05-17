KFOR DIGAO HELIKOPTERE NA KiM! Savezničke snage u akciji kod Novog Sela

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244.

Vojnici Regionalne komande Istok (RC-E), u sastavu misije KFOR pod vođstvom NATO-a, sproveli su obuku za transport tereta pomoću helikoptera zajedno sa pripadnicima Oružanih snaga Danske u kampu Novo Selo, sa ciljem unapređenja sposobnosti za bezbedan vazdušni transport opreme i održavanje operacija širom regiona.

Kako je saopšteno, ove aktivnosti doprinose boljoj interoperabilnosti multinacionalnih snaga i unapređuju bezbedan transport opreme i zaliha u otežanim uslovima na terenu, čime se dodatno jačaju operativne sposobnosti KFOR-a.

Navodi se i da ovakve vežbe potvrđuju trajnu posvećenost misije očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve zajednice koje žive na KiM.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve ljude na KiM, u svakom trenutku i nepristrasno.

KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u okviru njihovih uloga bezbednosnih odgovornih struktura.

(Alo)