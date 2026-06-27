Politika

"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO SAV TAJ NAROD, BIĆE VELIČANSTVENO": Velika podrška predsedniku uoči skupa u Beogradu (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 12:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKA podrška predsedniku Vučiću pristiže sa svih strana.

ДОШЛИ СМО ДА ПОДРЖИМО САВ ТАЈ НАРОД, БИЋЕ ВЕЛИЧАНСТВЕНО: Велика подршка председнику уочи скупа у Београду (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Dolazimo iz Rume i došli smo da pružimo podršku i da sačekamo sav taj narod koji se očekuje da će doći. Mislim da će biti veličanstveno. - istakla je sagovornica za "Novosti".

Druga sagovornica za "Novosti" je poželela da današnji dan prođe u miru i sigurnosti:

-Dolazimo iz jednog fruškogorskog mesta kod Rume, došli smo da podržimo našeg predsednika. Došli smo da budemo uz njega danas i uvek - istakla je druga sagovornica za "Novosti".

Celokupnu izjavu pogledajte ovde:

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!
Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026

0 0

MATEMATIKA JE JASNA: Hrvatima je potreban bod da se plasiraju u nokaut fazu Svetskog prvenstva!

Hrvatska i Gana odigraće jedan od najzanimljivijih mečeva poslednjeg kola grupne faze Svetskog prvenstva, pošto će direktan okršaj u Filadelfiji odlučiti ko nastavlja, i sa koje pozicije, takmičenje iz grupe "L". Afrička selekcija je već na četiri boda i jednom nogom je u šesnaestini finala, dok "kockasti" nemaju pravo na grešku i moraju osvojiti bar jedan poen kako bi prošli dalje.

27. 06. 2026. u 08:00

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model
Politika

0 1

NEMAČKI MEDIJI: Vučić i Rama nude austrijski model

KRAJEM februara ove godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i albanski premijer Edi Rama izložili su svoj predlog za realan odgovor na pitanje sa kojim se Evropska unija uzalud bori već dve godine: Kako se proširenje može postići bez katastrofe? Njihov odgovor: Fazno članstvo.

27. 06. 2026. u 21:42

Politika
Tenis
Fudbal
Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone

Svetsko prvenstvo je podignuto na viši nivo uz ove bonuse i poklone