"DOŠLI SMO DA PODRŽIMO SAV TAJ NAROD, BIĆE VELIČANSTVENO": Velika podrška predsedniku uoči skupa u Beogradu (VIDEO)

VELIKA podrška predsedniku Vučiću pristiže sa svih strana.

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- Dolazimo iz Rume i došli smo da pružimo podršku i da sačekamo sav taj narod koji se očekuje da će doći. Mislim da će biti veličanstveno. - istakla je sagovornica za "Novosti".

Druga sagovornica za "Novosti" je poželela da današnji dan prođe u miru i sigurnosti:

-Dolazimo iz jednog fruškogorskog mesta kod Rume, došli smo da podržimo našeg predsednika. Došli smo da budemo uz njega danas i uvek - istakla je druga sagovornica za "Novosti".

Celokupnu izjavu pogledajte ovde:

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.