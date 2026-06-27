Svet

IRAN OPET ŽARI I PALI BLISKIM ISTOKOM, SAD STOJE UKOPANO: Teheran izveo brutalan napad na susednu zemlju

Симеуновић А. Милош

27. 06. 2026. u 12:18

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MINISTARSTVO spoljnih poslova Bahreina saopštilo je da je Iran pokrenuo napad dronom na njegovu teritoriju u zoru u subotu.

ИРАН ОПЕТ ЖАРИ И ПАЛИ БЛИСКИМ ИСТОКОМ, САД СТОЈЕ УКОПАНО: Техеран извео бруталан напад на суседну земљу

Foto: Tanjug/AP Photo Vahid Salemi

 - Ministarstvo spoljnih poslova izražava snažnu osudu Kraljevine Bahrein napada na njegovu teritoriju izvršenog u zoru danas, u subotu, 27. juna, korišćenjem više iranskih dronova - objavila je bahreinska novinska agencija BNA.

Kao odgovor, Ministarstvo spoljnih poslova Bahreina okrivilo je Iran za „podrivanje mirovnih inicijativa“, prenele su RIA Novosti. 

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