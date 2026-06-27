"VUČIĆ ČUVA NAS PENZIONERE I ZATO SMO DANAS NA SKUPU": Radujem se najvećoj zastavi koju ću videti danas (VIDEO)

VELIKA podrška presedniku Vučiću uoči skupa u Beogradu stigla je i od najstarijih sugrađana.

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- Da sačuvamo našeg predsednika od svih koji su protiv njega, da sačuva državu, da sačuva nas penzionere kojima pomaže non-stop. On je dao svoj život za svoju porodicu - istakla je sagovornica za "Novosti".

Na pitanje šta za nju znači slogan Srbija jedna porodica kaže: - Znači mnogo. Da se ujedinimo, da se zajedno borimo za Srbiju, a ne da se bijemo kao ovi zločinci. Očekujem da će danas predsednik da sve iznese šta je pred Srbijom, šta će da uradi za Srbiju i penzioneru. Njegov najveći uspeh je što je sačuvao mir i državu - navodi ona i dodaje da se danas najviše raduje zastavi.

Celokupnu izjavu pogledajte ovde:

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.