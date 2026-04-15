Na dnevnom redu 40 tačaka: Sutra sednica Skupštine Srbije
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sutra drugu sednicu prvog redovnog zasedanja, a za dnevni red je predloženo 40 tačaka.
Među tačkama koje je podnela Vlada Srbije je Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.
Početak sednice je zakazan za 12 časova.
Sednica o nepoverenju Vladi odložena za sutra u 10 časova
Sednica Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije, odložena je za sutra u 10 časova, jer danas u 12.15 ponovo nije bilo kvoruma za rad.
Sednici je tokom drugog pokušaja uspostavljanja kvoruma prisustvovalo 32 od ukupno 250 poslanika, a bilo je neophodno da prisustvuje većina.
Sednica ima samo jednu tačku dnevnog reda, a to je Predlog za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije koju su uputili poslali opozicije.
