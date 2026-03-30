VUČIĆ O NASILJU BLOKADERA NA IZBORIMA: Tučete jer ne možete da se pomirite da vas narod neće (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, tokom obraćanja javnosti, govorio je o gasnom aranžmanu sa Rusijom, izborima u 10 lokalnih samouprava, kao i nasilju koje je zabeleženo u izbornom danu.

O gasnom aranžmanu sa Rusijom

Predsednik Vučić kazao je da je jutros razgovarao sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je Srbija dobila produženje ugovora za gas na još tri meseca po veoma povoljnim uslovima.

- Upravo sam završio razgovor sa Vladimirom Putinom, od medicine, farmacije, vakcina, do učešća ruskih komapnija u projektima u našoj zemlji. Razgovarali smo o bukvalno svim oblastima. Dobili smo još tri meseca produženje ugovora za gas, po veoma povoljnim uslovima. U Evropi ćemo biti druga ili treća zemlja koja ima najnižu cenu gasa, najverovatnije druga, iza Belorusije - rekao je Vučić.

Dodao je da je veoma zahvalan Putinu na tome.

- Želim da kažem ljudima kako to izgleda i zašto sam se zahvalio. Danas je gas negde oko 645 dolara po 1.000 kubnih metara na TTF-u na berzi, dakle mi bismo ga plaćali po oko 690 da ga tako uzimamo, a mi ga suštinski plaćamo između 320 i 330 dolara. Dakle, ono što je produžetak, to je pod istim uslovima - šest miliona kubnih metara gasa dnevno, vrlo su fleksibilni i ako dođu hladniji ili lošiji dani ili poplavljena područja, pa je potrebno više gasa, dozvoljavaće nam tu vrstu fleksibilnosti da možemo više da uvezemo. Istovremeno ostaje cena po naftnoj formuli, što znači mnogo, mnogo niža cena od berzanske cena - kaže predsednik.

Naveo je da ga je Putin pitao i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku i da su razmenili stavove po svim važnim pitanjima.

- Upoznao sam ga i sa savezom Zagreba, Prištine i Tirane, govorili smo o svim temama - rekao je.

Kazao je da je pitao Putina šta misli o kraju neprijateljstava u Ukrajini i na Bliskom istoku, u Iranu.

O cenama goriva

Naveo je da je nafta danas 115 i da se plaši da će koliko sutra biti više. Istakao je da bi cena naftnih derivata na pumpama u Srbiji značajno porasla u narednim danima da nije bilo reakcije države.

- Razgovaraćemo danas sa predsednikom vlade i ministrom finansija da vidimo koliki su naši finansijski baferi, koliki su nam jastuci i šta je to što možemo da podnesemo. Koliko država može da se izdrži, izdržaće. Ako se nastavi ovo katastrofa, ako krene kopneni napad... Niko neće moći da izdrži, nemoguće je. Moraćemo da prekinemo sve, da bismo mogli da preživimo. Toliko su loše vesti, da nemam reči. Nama je nafta bila 65 dinara, danas je 115, duplo više i što je najgore neće se zaustaviti - kazao je.

- Ovo vodi ceo svet u propast, a posebno Evropu - rekao je predsednik.

O izborima

- Ja za razliku od onih koji uvek gube, ja ne tražim razloge za slavljem ja tražim razloge za samokritiku. Razlika između pobednika i gubitnika, pobednici će u svakoj svojo pobedi tražiti razloge mogućeg neuspeha u budućnosti. Večiti gubitnici u svakom porazu da vide poraz druge strane. Ja sam radostan što za protivnike imamo ljude koji ma koliko gubili, što su uvek srećni kada izgube i uvek kažu - sledeći put. Da biste znali koliko je ubedljiva pobeda. Razlika je 56 prema 37 posto. A to 37 posto su svi oni ujedinjeni. Kada neko dobije tri puta više glasova od vas. Ja se trudim da analiziram sve nedostatke. Pogledajte Bor, mi smo dobili 40 posto glasova više nego na prošlim izborima. Ako je to njima u redu. Ja sam posebno srećan zbog Lučana, nisam srećan na rad naših ljudi u Aranđelovcu i Kuli - kazao je.

- Mora da se promeni odnos i političara na lokalu i političara na republičkom nivou. Mi ćemo danas dostaviti eksluzivan snimak, videćeta kako tuku jednog čoveka, David Ćirić, jezive povrede su mu naneli. Videćete kako i zašto blokaderi tuku. Ponosan sam na sve ljude koji su im se suprotstavljali. Verujem da će nadležni organi u najkraćem roku privesti ih. Ako su oni srećni kada izgube 19-20 razlike - rekao je predsednik.

- Presrećan sam. Na kraju zadovoljan što smo i u Kuli uspeli da pobedimo - dodao je.

O delovanju stranih službi

O mešanju inostranih službi u izbore u Srbiji, predsednik je rekao:

- Ja dobijam izveštaje na dnevnom nivou. Što se tiče delovanja stranih agentura, dobijam iz više izvora. Pre svega od Vojno obaveštajne agencije i BIA. U skladu sa njihovim obaveštenjima, dobijam i od naše kontraobaveštajne službe, odnosno od Vojno obaveštajne agencije. Posebno u smislu delovanja ne samo prema našim objektima, nego i prema vojnom osoblju. Što se ovog juče tiče, meni je bilo jasno kolika je bila logistika jedne susedne države, ali ću u svakom slučaju u narednom periodu dobiti kompletan izveštaj na nekih 15-20 strana, pa ću moći deo toga, nadam se, sa vama da podelim - naveo je predsednik.

O navodima Aleksića da je juče na delu bila represija.

- Zamislite da zovete ljude i kažete da zovete iz kabineta predsednika republike i da glasate za drugu listu. Možete li da verujete da postoji takav neko. Takvi ljudi žele da upravljaju državom. Šta želite? Kakvu državu hoćete? Samo mislite da tučete nekoga jer ne možete da se pomirite da vas narod neće. Danas ćete da dobijete snimak kako su tukli Davida Ćirića. Kao zveri. Udarao ge je ko kako stigne. Uvek sam imao prezir, gadili su mi se ljudi koji šutiraju onog ko leži na zemlji. Tad kad ti ne uzvraća tad je lako. Kao i oni koji se hvale kada orebiju džak. Puti čoveka kad je sam a vas 10. A ne, tad najviše vole. Ako vide da im se neko suprotstavi, onda vade pištolj. Pošto da idu jedan na jedan, ne smeju. Mnogo tužnih scena, loših stvari, upravo zbog atmosfere koju su pravili. Ja zato pozivam na razum, na smirivanje tenzija. I deo njihovih ljudi se uplaši tog nasilja. Mnogo glupo su to radili. Ali oni su geniji svi i sve to mnogo bolje znaju od mene. Ja evo 14 godina ne gubim izbore, a imamo ih često - rekao je.

Na pitanje kako će se odraziti jučerašnji izbori na parlamentarne, Vučić kaže:

- Rezultati se neće odraziti uopšte na parlamentarne izbore. Ima sličnosti, ali i mnogo razlika. Stvari se menjaju u politici, politika je život. Ljudi nisu magarci, već najpametnija živa bića. Prate i gledaju svakoga od nas. Ako se ponašam najlošije, svako će da promeni stav i glasaće protiv mene. To je nešto što je promenljiva kategorija. Nije promenljiva kategorija nečija arogancija i bahatost. Bilo im je potrebno jedno 12 sati da smisle priču i opravdaju zločin koji se dogodio na Filozofskom fakultetu. Kada idete po ljudske glasove, onda to morate bolje da smislite, temeljnije. Videli ste kako su juče reagovali kada su potegli pištolj u Bajinoj Bašti. Koga briga za istinu. Morate bolje da razmišljate. Za mene je iznenađenje Bor, najpozitivnije. U Majdanpeku da ne govorim, ko staro, tvrdo uporište. I Lučanima sam presrećan. Videla se jedna stvar, mi smo smanjili njihove razlike u gradu. Oni su negde smanjili razlike po selima. Zavisi uvek od našeg rada, moramo mnogo toga da ipravljamo, kod sebe da menjamo. Mogu da kažem da sam negde zadovoljan, negde manje zadovoljan. Ma kako to glupo zvučalo, na kraju uvek sam nezadovoljan, jer uvek mislim da smo mogli i morali više. Takav sam i tako će i da bude. Čestitam ovima što su srećni zbog našeg neuspeha i njihovog uspeha i želim im da takvu emociju imaju i sledeći put. Izborni klub - sledeća sezona. Tako će oni - rekao je predsednik.

Na pitanje da li mu je neko čestitao od političkih protivnika, predsednik kaže:

- Ko da mi čestita, kad ih niste ni videli. Jeste li čuli da je negde postojao neki štab? Jeste li čuli da će neko da vam se obrati sem onog što je rekao - za Kulu spreman, što viče za dom spreman. Pogačara i ostale... Jeste čuli da neko može da vam se obrati? Video sam da je ona devojčica u Palanci bila srećna, kaže - mi smo drugi, to je preko naših očekivanja. I ja to kažem. Da su normalne okolnosti, ko bi glasao za vas? Da se ne lažemo. Glasali su ljudi za neznalice, za ljude koji veze nemaju sa politikom, sa vođenjem opštine, zato što su glasali protiv. Negde su imali dobru listu, u Knjaževcu su imali dobru listu. U Sevojnu su imali dobru listu. Da im se u Bašti nisu mešali ovi političari, opet bih mogao da kažem da su imali nekoliko dobrih ljudi. Vrlo objektivno to sagledavam. Mi smo imali negde gde imamo probleme, negde gde nemamo probleme. Ali uspeli smo. Čestitam im još jednom na njihovoj velikoj pobedi sa -19. Ukupno 56 prema 37 u opštinama koje njima ne odgovaraju. Čestitke protivnicima, radujem se zbog njih. A dostaviću vam snimak prebijanja, te vas molim samo da ga ne cenzurišete. Nego da pokažete ljudima sa kim imamo posla. Da vidite kakvih sve zveri ima. Siguran sam i da tu ima mnogo dobrih ljudi. Ispostavi se da postanu zveri pod uticajem pojedinih medija i onih koji vode kampanju revolucije, koja je sada i zvanično propala - zaključio je Vučić.