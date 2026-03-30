VUČIĆ: "Potpuno je jasno da je NATO ubio Milicu Rakić"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je o Milici Rakić i navodima blokadera da su Srbi krivi za njenu smrt.
- Što se tiče Milice Rakić i glavnih blokaderskih zvezda, da su Srbi krivi za smrt Milice Rakić. Jedino šta mogu da kažem da je to jad, čemer i sramota, pa se pitam da im to nije rekao neko od onih koji su topili tenkove i uništavali srpsku vojsku, pa tobože iz tajnih arhiva.. to u našim arhivima i tajnim arhivima ne postoji. Ja nisam imao priliku da ništa slično vidim. Već je za nas potpuno jasno da je NATO ubio Milicu Rakić. Ovo nije samo sramota već ne znam ni šta bih vam rekao. Više o toga, ali postoje takvi ljudi.. dobro je da nisu pobedili.
