Politika

ĐOKIĆ NIJE SMEO DA POGLEDA ANU BRNABIĆ U OČI: Rektore, ko je u Kapetan-Mišinom zdanju?!

Novosti online

28. 03. 2026. u 13:10

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić tražila je od rektora Vladana Đokića da joj kaže ko je u Kapetan-Mišinom zdanju, u zgradi Rektorata!

Foto: Tanjug/ Narodna skupština Republike Srbije/ Peđa Vučković (HO)

Đokić čak nije smeo da pogleda u oči Anu Brnabić, te mu je ona više puta puta postavila pitanje.

- Znate šta je tu tužno, što i opet ne mogu od rektora Đokića da dobijem odgovor, zato što njemu očigledno funkcija predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije nije dovoljno važna da bi odgovorio ni meni ni građanima na neka pitanja, znate šta je problem, nema obezbeđenja. Ko je u obezbeđenju? Ko vodi računa o toj mladoj deci, tim mladim ljudima? Kaže "propust u obezbeđenju", pa možda bi bio propust da postoji obezbeđenje. Da postoji obezbeđenje ne bi bilo propusta i ne bi došlo do ovoga. Dakle ne znamo, samo znamo da nema obezbeđenja. Mi ne znamo i dan danas ko je u rekoratu beogradskih Unierziteta, rektore Đokiću ko je u Kapetan Mišinom zdanju? Rektore Đokiću pogledajte me molim vas. Rektore đokiću pogledajte me. Rektore, ko je u Kapetan mišinom zdanju? Šta je u Kapetan Mišinom zdanju? Ljudi, kako vas ne zanima da u jednoj zadužbini ne znate ni ko je, ni šta je, ni šta radi, ni da li ima eksploziva, da li ima sprejeva, jel ima pirotehnike... Šta je, ko je? Pogledajte me u oči, jednom! - kazala je ona.

Ana Brnabić je rekla da je trebalo ranije da zakaže sednicu.

Brnabić navodi da rektor po zakonu mora pisanim putem da obavesti dekane fakulteta na postupanja koja su van okrivira pravila i propisa, a zatim mu je upitila direktno pitanje:

- Ko brine o bezbednosti studenata?!

Rektor Đokić sve vreme ćuti, pognute glave.

Zatim ga je Brnabićka upitala kako su pirotehnička sredstva završila u zgradi Filozofskog fakulteta i ko je to dozvolio. Onda se osvrnula na jučerašnji događaj, kada je novirnka Informera Branka Lazić pokušasala da uđe u zgradu Rektorata u kojoj se nalazio rektor Đokić.

Međutim, jedan plenumaš je uralo na ekipu "Infomera" i nije dozvoljavao ljudima da uđu u zgradu.

- Boljševčki plenumaš bio je na vratima zgrade Rektora, ko mu je dao pravo da tu stoji i zašto uopšte imate takvu vrstu obezbeđenja na vratima, šta je njihova uloga? - upitala je Brnabićeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Pročitajte više

Svet

0 0

NUKLEARNA SILA PAZARI OD RUSIJE: Putin trlja ruke - stižu milioni

INDIJA je odobrila nabavku nove serije više protivraketnih sistema S-400 od Rusije, nekoliko desetina vojnih transportnih aviona, kao i nekoliko drugih vojnih platformi, u okviru programa modernizacije odbrane ukupne vrednosti 2,38 milijardi rupija (21.7 miliona evra), saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.

28. 03. 2026. u 12:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZABRAN ALEKSANDAR NIKOLIĆ: On će biti član komiteta Međunarodne federacije počasnih konzula
Politika

0 0

IZABRAN ALEKSANDAR NIKOLIĆ: On će biti član komiteta Međunarodne federacije počasnih konzula

NOMINACIJOM Konzularnog kora Izraela, član njegovog Upravnog odbora, Aleksandar Nikolić, počasni konzul Republike Srbije u Državi Izrael, izabran je za člana Komiteta za odnose sa javnošću i komunikacije Međunarodne federacije i asocijacija počasnih konzula (FICAC). Sertifikat su potpisali Nikolaos Margaropulos (Nikolaos Margaropoulos), predsednik, te Puršoutum Bagaria (Purrshottam Bhaggeria), generalni sekretar FICAC-a.

28. 03. 2026. u 15:13

Politika
Tenis
Fudbal
