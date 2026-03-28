ĐOKIĆ NIJE SMEO DA POGLEDA ANU BRNABIĆ U OČI: Rektore, ko je u Kapetan-Mišinom zdanju?!
PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić tražila je od rektora Vladana Đokića da joj kaže ko je u Kapetan-Mišinom zdanju, u zgradi Rektorata!
Đokić čak nije smeo da pogleda u oči Anu Brnabić, te mu je ona više puta puta postavila pitanje.
- Znate šta je tu tužno, što i opet ne mogu od rektora Đokića da dobijem odgovor, zato što njemu očigledno funkcija predsednice Narodne Skupštine Republike Srbije nije dovoljno važna da bi odgovorio ni meni ni građanima na neka pitanja, znate šta je problem, nema obezbeđenja. Ko je u obezbeđenju? Ko vodi računa o toj mladoj deci, tim mladim ljudima? Kaže "propust u obezbeđenju", pa možda bi bio propust da postoji obezbeđenje. Da postoji obezbeđenje ne bi bilo propusta i ne bi došlo do ovoga. Dakle ne znamo, samo znamo da nema obezbeđenja. Mi ne znamo i dan danas ko je u rekoratu beogradskih Unierziteta, rektore Đokiću ko je u Kapetan Mišinom zdanju? Rektore Đokiću pogledajte me molim vas. Rektore đokiću pogledajte me. Rektore, ko je u Kapetan mišinom zdanju? Šta je u Kapetan Mišinom zdanju? Ljudi, kako vas ne zanima da u jednoj zadužbini ne znate ni ko je, ni šta je, ni šta radi, ni da li ima eksploziva, da li ima sprejeva, jel ima pirotehnike... Šta je, ko je? Pogledajte me u oči, jednom! - kazala je ona.
Ana Brnabić je rekla da je trebalo ranije da zakaže sednicu.
Brnabić navodi da rektor po zakonu mora pisanim putem da obavesti dekane fakulteta na postupanja koja su van okrivira pravila i propisa, a zatim mu je upitila direktno pitanje:
- Ko brine o bezbednosti studenata?!
Rektor Đokić sve vreme ćuti, pognute glave.
Zatim ga je Brnabićka upitala kako su pirotehnička sredstva završila u zgradi Filozofskog fakulteta i ko je to dozvolio. Onda se osvrnula na jučerašnji događaj, kada je novirnka Informera Branka Lazić pokušasala da uđe u zgradu Rektorata u kojoj se nalazio rektor Đokić.
Međutim, jedan plenumaš je uralo na ekipu "Infomera" i nije dozvoljavao ljudima da uđu u zgradu.
- Boljševčki plenumaš bio je na vratima zgrade Rektora, ko mu je dao pravo da tu stoji i zašto uopšte imate takvu vrstu obezbeđenja na vratima, šta je njihova uloga? - upitala je Brnabićeva.
