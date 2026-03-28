MILOŠU KOVIĆU ZABRANJEN ULAZAK U HRVATSKU Vučić: Takva arbitrarnost je do sada nezabeležena u Evropi

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je tokom obilaska Ekspa činjenicu što svi novinari ćute na to što je profesoru Koviću zabranjen ulazak u Hrvatsku, dok se o Severini danima piše..

- Ko god hoće da kaže nešto o srpskim stradanjima, ne može da uđe u Hrvatsku. "Evropske vrednosti". Nadam se da će sada kada sam ja to rekao MIP da uputi protestnu notu Hrvatskoj. Takva arbitrarnost je do sada nezabeležena u Evropi - rekao je on.