Politika

SABLASAN PRIZOR ISPRED FILOZOFSKOG: Ovde je smrtno stradala studentkinja zbog neodgovornosti blokadera (VIDEO)

В.Н.

27. 03. 2026. u 08:49

BLOKADE i neodgovornost na fakultetima nažalost su kulminirali tragedijom. Jedna mlada osoba izgubila život.

САБЛАСАН ПРИЗОР ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ: Овде је смртно страдала студенткиња због неодговорности блокадера (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Kako je saopštila policija, sinoć je stanica Stari grad, dobila obaveštenje u 22.40 sati da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice, starosti ok 25 godina i da ne daje znakove života.

Nakon toga, službenici su izašli na lice mesta, gde su od očevidaca dobili informacije da je na petom spratu filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničih sredstava, da je nakon toga NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta skočilo kroz prozor.

Jutros sablasan prizor ispred zgrade Filozofskog fakulteta.

Sada nakon tragedije, postavlja se jasno pitanje - Da li je moguće da je devojka stradala zbog neodgovornosti svojih blokaderskih kolega koji su ostavili petarde i baklje u prostorijama fakulteta?

Ko je odgovoran? Ko je kriv što su nam fakulteti postali ovo, a ne mesto gde se uči? Ko je odgovoran za to što su nam baklje zamenile knjige?

Podsećamo, već godinu i po dana niko ne vodi računa šta se dešava u zgradama fakulteta, ko tamo spava boravi, šta unosi, da li su ljudi unutra bezbedni. Kao posledica toga, jedna devojka je izgubila život. I to sve zarad čega? Jer su blokaderi hteli da iskoriste fakultete da se dokopaju vlasti.

Šta studenti rade na fakultetu u to vreme?? Šta će pirotehnička sredstva na fakultetu - zbog demonstracija i blokada?? Šta rade petarde i baklje na našim fakuktetima??

Te jasno pitamo i Đokića i Sinanija - OSEĆATE LI SE ODGOVORNIM ZA SMRT STUDENTKINjE?!

"TO JE SUŠTINA SVEGA" Kaić: Dekan Sinani i uprava dozvolili da određene grupe studenata krše pravila fakulteta

UPRAVA Filozofskog fakulteta, na čelu sa dekanom Danijelom Sinanijem, dala je dozvolu da određene grupe studenata krše pravila, da mogu da se zadržavaju kako je njima volja, da unose određene predmete bez ikakve kontrole, kaže bivši generalni sekretar Saveza studenata Filozofskog fakulteta Ištvan Kaić, komentarišući tragični događaj, u kojem je jedna mlada devojka izgubila život.

27. 03. 2026. u 10:27

