DEVOJKA SE BACILA SA PETOG SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA: Na mestu je preminula - oglasio se MUP

POLICIJSKI službenici policijske stanice Stari grad, nakon dobijanja obaveštenja u 22.40 sati da se na platou ispred Filozofskog fakulteta nalazi žensko lice, starosti ok 25 godina i da ne daje znakove života. Nakon toga, službenici Starog grada izašli su na lice mesta, gde smo od očevidaca dobili informacije da je na petom spratu filozofskog fakulteta došlo do aktiviranja i zapaljenja pirotehničih sredstava, da je nakon toga NN žensko lice starosti oko 25 godina, najverovatnije student fakulteta skočilo kroz prozor.

Ovo je saopšteno čakelnik Policijske stanice Strai grad Radenko Resanović.

- Povodom ovog događaja, obavešteno je Tužilaštvo koje je naložilo da se obavi uviđaj. Naše uviđajne ekipe su na licu mesta i u toku je zabeležavanje svih tragova i saslušanje očevidaca sa lica mesta. Pirotehnička sredstva koja su se aktivirala su nakon izvesnog vremena ugašena od strane radnika fakulteta. Za sada nemamo iformaciju odakle su došla pirotehnička sredstva na prostor fakulteta. Za svaku osudu je bilo kakvo paljenje i korišćenje ovakvih pirotehničkih sredstava koji mogu da ugroze živote građana - rekao je on.

Nakon ove tragedije postavlja se pitanje šta se sve tamo dešavalo, kako je došlo do ovoga, ko je sve odgovoran i šta se sve dešava na drugim fakultetima sa studentima o kojima niko ne vodi računa i za koje niko nije odgovoran.

Uskoro opširnije