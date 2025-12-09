Politika

"​VEIZOVIĆ JE UDALJENA BEZ IKAKVOG PRAVNOG OSNOVA" ANS osuđuje udaljavanje novinarke iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva

В.Н.

09. 12. 2025. u 13:14

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje udaljavanje novinarke portala "Vaseljenska" Vesne Veizović iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Printskrin

​Veizović je udaljena bez ikakvog pravnog osnova, dok je pokušavala da prati predstavljanje kandidatkinje za Visoki savet tužilaštva, Jovane Komnenović.

​ANS zahteva  javno objašnjenje od Apelacionog javnog tužilaštva o tome ko je naložio udaljavanje novinarke i zašto.

​Transparentnost rada pravosuđa mora biti zagarantovana, a sloboda medija ne sme biti opstruisana.

