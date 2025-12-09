"VEIZOVIĆ JE UDALJENA BEZ IKAKVOG PRAVNOG OSNOVA" ANS osuđuje udaljavanje novinarke iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje udaljavanje novinarke portala "Vaseljenska" Vesne Veizović iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu.
Veizović je udaljena bez ikakvog pravnog osnova, dok je pokušavala da prati predstavljanje kandidatkinje za Visoki savet tužilaštva, Jovane Komnenović.
ANS zahteva javno objašnjenje od Apelacionog javnog tužilaštva o tome ko je naložio udaljavanje novinarke i zašto.
Transparentnost rada pravosuđa mora biti zagarantovana, a sloboda medija ne sme biti opstruisana.
