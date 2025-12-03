Politika

TEROR PRIŠTINE SE NASTAVLJA: Na sinoćnjoj sednici CIK odbio da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

Dragana ZEČEVIĆ

03. 12. 2025. u 07:57

CENTRALNA izborna komisija u Prištini odbila je na sinoćnjoj sednici da verifikacije Srpsku listu za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji zakazanim za 28 decembar.

Naime, sa dva glasa protiv i sedam uzdržanih, CIK je odbio da prizna Srpskoj listi pravo učešća na izborima 28. decembra.

Kako su preneli prištinski mediji na albanskom jeziku, za učešće Srpske liste na izborima glasali su predsednik CIK-a Krešnik Radonići i srpski član, dva člana Pokreta Samoopredeljenje glasala su protiv, dok su članovi iz ostalih stranaka bili uzdržani.

Ovom odlukom CIK je nastavio da odbija Srpskoj listi pravo da učestvuju na izborima budući da je takvu odluku prvobitno doneo i za izbore 9. februara, pa je potom Izborni panel za žalbe i pritužbe naložio CIK-u da potvrdi ovoj najvećoj srpskoj partiji na KiM pravo učešća na izborima.

Inače, za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, do nedelje u ponoć kada je bio poslednji rok, prijavila su se 23 politička subjekta. Kako je saopšteno iz CIK-a u Prištini učešće za ove izbore prijavilo je sedamnaest političkih partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a među srpskim partijama prijavile su se Srpska lista, partija “Za slobodu, pravdu i opstanak” kao i Kosovski savez, tri srpska politička subjekta manje nego na proteklim februarskim parlamentarnim izborima.

 

