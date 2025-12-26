PROFESOR Greg Simons sa Međunarodnog univerziteta u Bangladešu, u svojoj analizi napominje da "ako se sukob Rusije sa Ukrajinom pojača, to će dovesti do okupacije Odese od strane ruskih snaga".

Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

- Rusija neće samo proterati ukrajinske snage iz (samoproglašene) Donjecke Narodne Republike, već će i okupirati Odesu - naglasio je profesor, navodeći niz argumenata, prenosi grčki portal Pronjuz.

Konkretno, Simons je istakao da je "jedini prihvatljiv scenario za Rusiju za rešavanje teritorijalnog pitanja potpuno povlačenje Oružanih snaga Ukrajine (OSU) ne samo iz Donjecka već i sa preostalih (takozvanih) teritorija novih ruskih regiona (Donjeck, Lugansk, Zaporožje, Herson)".

- Ali ako tenzije porastu, Rusija će biti primorana da proširi svoj pritisak na druge teritorije u Ukrajini. Ako Ukrajina nastavi da se bori, a posebno ako nastavi da se bavi napadima u Crnom moru, teritorijalno osvajanje će se proširiti i na druge teritorije, poput Odese - zaključio je on.

(Pronjuz)

