"SUTRA ĆE NEKA AMERIČKA FIRMA KUPITI PORUŠENU ZGRADU GENERALŠTABA": Ovako je Prelević govorio 2007. kad su ga pitali za prodaju Maršalata

В. Н.

13. 11. 2025. u 11:10

LIDER blokadera Božo Prelević govorio je 2007. godine o prodaji Maršalata Amerikancima.

СУТРА ЋЕ НЕКА АМЕРИЧКА ФИРМА КУПИТИ ПОРУШЕНУ ЗГРАДУ ГЕНЕРАЛШТАБА: Овако је Прелевић говорио 2007. кад су га питали за продају Маршалата

Foto: Printscreen

Prelević se tada dotakao i prodaje Generalštaba.

- Mislim da je za naše dobre odnose, a siguran sam da naša država želi da oni budu još bolji. Veći bi bio problem nedostatka adekvatnog prostora koji bi im naša država ponudila za ambasadu nego ovo o čemu se razgovara. Ponavljam, sve pod uslovom da su apsolutno regularni svi uslovi samog čina prodaje i potpisanog ugovora. Uostalom, sutra će možda baš neka američka firma kupiti porušenu zgradu Generalštaba. Hoće li to onda biti novi problem zašto je baš njima prodata? Neće i ne treba da bude. Jer ima mnogo više drugih stvari koje ruše naše dostojanstvo - rekao je Prelević. 

