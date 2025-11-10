"MRDIĆ U POSLEDNJI ČAS DOŠAO" Lončar: NJegovo zdravstveno stanje drastično se pogoršalo (VIDEO)
MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je poslanik Srpske napredne stranke posle 11 dana štrajka glađu ispred Skupštine Srbije prevezen u Urgentni centar pošto je, kako je rekao, jutros došlo do drastičnog pogoršanja Mrdićevog zdravstvenog stanja.
- On trenutno nije životno ugrožen, ali da je ostao dalje, ja ne mogu da kažem da do večeras, najkasnije sutra ujutru, ne bi doveo u pitanje svoj život. Njemu je još juče bilo lošije, posle pregleda lekara Hitne pomoći, koji su mu rekli da njegovi parametri nisu dobri, on je potpisao i odbio da ide u bolnicu. Međutim, do drastičnog pogoršanja dolazi jutros, kada više nije mogla da mu se ukaže pomoć i urade analize koje su neophodne, tamo gde se on nalazio. Mislim da je u poslednji čas došao ovde, ti parametri koji su prvi urađeni nisu sjajni. On je već krenuo sa primanjem terapije. Trebaće nam minimum par sati da vidimo tačno šta je. Znam sigurno da je pritisak kod njega, nivo šećera nije dobar. Predstoji nam da terapijom i infuzijama popravimo te parametre - kazao je Lončar u obraćanju iz Urgentnog centra.
Ministar je zamolio i Dijanu Hrku da prekine štrajk glađu.
- Posle toliko dana dolazi do naglog pogoršanja stanja. Ona time što dalje radi ozbiljno ugrožava svoj život i svoje zdravlje. Molim je i apelujem da prekine štrajk - kazao je.
Lončar je istakao da je Mrdiću izuzetno teško palo što je morao da ode sa mesta gde je štrajkovao.
- On je bio ubeđen da će njegova borba da uspe, da će neko to da čuje i vidi to što on radi - rekao je ministar.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rano jutros razgovarao telefonom s Mrdićem, ali i sa Dijanom Hrkom, i pozvao ih oboje da prekinu štrajk glađu.
