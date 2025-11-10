VUČIĆ RAZGOVARAO SA HRKOM

RAZGOVARAO sam jutros telefonom sa Dijanom Hrkom i Uglješom Mrdićem. Zamolio sam ih da prekinu štrajk glađu, a gospođu Hrku pozvao u predsedništvo na sastanak. Svi dobri ljudi u Srbiji zabrinuti su za njihovo zdravlje i molim se, i nadam, da će doneti odluku o prekidu štrajka.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Ovo je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu uz video-snimak u kome je rekao:

- Dragi građani Srbije, zabrinut sam za zdravlje Dijane Hrke i Uglješe Mrdića. Zabrinut sam i zbog toga što spavaju u šatorima, zbog neuzimanja hrane... Raspitao se malo kod lekara - nedostatka kalijuma, elektroliti su nešto manji problem šta god to značili, ali zabrinut sam u svakom slučaju za zdravlje svakog od njih. Jutros sam i telefonom razgovarao i sa gospođom Hrkom i sa gospodinom Mrdićem. Zamolio sam ih da zaustave štrajk glađu, da ne naškode sebi, da ima vremena za svaku vrstu političke borbe. Zamolio sam gospođu Hrku da razmisli jer želim da razgovaram sa njom, želim da je primim ovde u Predsedništvu. Isto sam rekao mom prijatelju i saborcu Uglješi Mrdiću. On se nalazi u posebno lošem stanju, u šta sam mogao i jutros da se uverim. Zamolio sam ih da joj jedanput razmisle jer svi oni koji i jednom i drugom pružaju podršku, razumem i to, ljudi žele da kažu: "Mi shvatamo vaše zahteve, shvatamo vašu bol, razumemo šta je to što radite", ali na kraju cenu plaćaju njih dvoje. I moja molba za njih dvoje da urade ono što je dobro i za njih i za naše društvo i za našu zemlju, da sebe sačuvaju i nadam se da ću dalje moći da nastavljam razgovore sa njima, ali ih molim da što je moguće pre prekinu štrajk glađu. To je od ogromnog interesa za njih i to je nada za svakoga od nas, jer niko od nas ne može da bude miran sve dok je njihovo zdravlje ugroženo. I zato još jedanput ih molim, oboje, da sa štrajkom prekinu i da krenemo da razgovaramo.