Politika

DIJANA HRKA: Pozvaću narod na nasilje, da se naoružamo i sklonimo "Ćacilend" (VIDEO)

V.N.

06. 11. 2025. u 14:50

DIJANA Hrka koja je sinoć predvodila pogrdno skandiranje uz pesmu upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, danas je u izjavi za N1 rekla da će pozvati narod na nasilje i oružje.

ДИЈАНА ХРКА: Позваћу народ на насиље, да се наоружамо и склонимо Ћациленд (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Predsedniku Vučiću i celom državnom vrhu, ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, Komunalna policija vam ne radi posao, pozvaću narod Srbije ako treba na nasilje na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i da sklonimo ovo - rekla je Hrka i prstom pokazala na "Ćacilend". - Ovo je bezobrazluk, dan noć muzika. Javno mu poručujem, ja mogu da skupim moju Srbiju, možemo da se skupimo i naoružamo i dođemo da sklonimo ovo na silu. Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne mi ćemo uraditi na svoj način. 

Dijana Hrka sinoć je predvodila skandiranje "puši k****, Aco Šiptare". A kako je izgledala ushićenost i slavlje dok igovaraju pogrdne reči pogledajte na priloženom video snimku:

S druge strane, podsećanja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je dostojanstven odgovor na takvo ponašanje te ponovo pozvao na dijalog. 

-Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - navodi se u objavi.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez

U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić povukao radikalan potez