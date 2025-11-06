DIJANA HRKA: Pozvaću narod na nasilje, da se naoružamo i sklonimo "Ćacilend" (VIDEO)
DIJANA Hrka koja je sinoć predvodila pogrdno skandiranje uz pesmu upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, danas je u izjavi za N1 rekla da će pozvati narod na nasilje i oružje.
- Predsedniku Vučiću i celom državnom vrhu, ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, Komunalna policija vam ne radi posao, pozvaću narod Srbije ako treba na nasilje na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i da sklonimo ovo - rekla je Hrka i prstom pokazala na "Ćacilend". - Ovo je bezobrazluk, dan noć muzika. Javno mu poručujem, ja mogu da skupim moju Srbiju, možemo da se skupimo i naoružamo i dođemo da sklonimo ovo na silu. Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne mi ćemo uraditi na svoj način.
Dijana Hrka sinoć je predvodila skandiranje "puši k****, Aco Šiptare". A kako je izgledala ushićenost i slavlje dok igovaraju pogrdne reči pogledajte na priloženom video snimku:
S druge strane, podsećanja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je dostojanstven odgovor na takvo ponašanje te ponovo pozvao na dijalog.
-Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - navodi se u objavi.
"IZVEŠTAJI GENERALŠTABA SU NEISTINA, SVE JE IZGUBLjENO!" Ukrajinska vojska otkriva šta se dešava u paklu Pokrovska
UKRAJINSKE snage nastavljaju uporno da brane džep oko Pokrovska i Mirnograda, uprkos nemilosrdnim ruskim napadima koji sve više ugrožavaju linije snabdevanja i povećavaju rizik od potpunog okruženja-
06. 11. 2025. u 14:56
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"ONI SU TVOJE ŽRTVE!" Papa javno prozvao Trampa zbog situacija u "srpskom" gradu
PAPA Lav pozvao je na "duboko razmišljanje" o načinu na koji se migranti tretiraju u Sjedinjenim Državama, rekavši da su mnogi ljudi "duboko pogođeni" politikom masovnih deportacija.
06. 11. 2025. u 12:50
Komentari (0)