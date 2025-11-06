DIJANA HRKA: Pozvaću narod na nasilje, da se naoružamo i sklonimo "Ćacilend" (VIDEO)

DIJANA Hrka koja je sinoć predvodila pogrdno skandiranje uz pesmu upućeno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, danas je u izjavi za N1 rekla da će pozvati narod na nasilje i oružje.

Foto: Printskrin

- Predsedniku Vučiću i celom državnom vrhu, ako ne smanjite muziku u Ćacilendu, Komunalna policija vam ne radi posao, pozvaću narod Srbije ako treba na nasilje na nasilje, da uđemo, da se naoružamo i da sklonimo ovo - rekla je Hrka i prstom pokazala na "Ćacilend". - Ovo je bezobrazluk, dan noć muzika. Javno mu poručujem, ja mogu da skupim moju Srbiju, možemo da se skupimo i naoružamo i dođemo da sklonimo ovo na silu. Znači imaju fore par sati da ovo sklone, ako ne mi ćemo uraditi na svoj način.

Dijana Hrka sinoć je predvodila skandiranje "puši k****, Aco Šiptare". A kako je izgledala ushićenost i slavlje dok igovaraju pogrdne reči pogledajte na priloženom video snimku:

S druge strane, podsećanja radi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je dostojanstven odgovor na takvo ponašanje te ponovo pozvao na dijalog.

-Hvala za svaku izgovorenu reč. Ne ljutite se, čini mi se da građani Srbije zaslužuju više od ovoga što ste im ponudili. Draga braćo i sestre, još jednom vas pozivam na dijalog i spreman da čujem i ovakve elitističke i visokoumne poruke, jer svaki razgovor je, ubeđen sam, blagorodan. Hvala mnogo - navodi se u objavi.