NEMA IZUMIRANJA: Da li je "biološki odlazak" birača SNS jedina mogućnost pobede opozicije?

PAR milenijuma pre udara jednog vrlo nesimpatičnog asteroida u Zemlju, u mutnoj bari na obodu mora, dok tlo podrhtava jer je jedan tiranosaurus pao pošto se sapleo o drvo jureći doručak u vidu triceratopsa, razgovaraju dve žabe ogorčene zbog miliona godina tiranije dinosaurusa.

Foto Z. Jovanović

„Muka mi je više od ovih bahatih dinosaurusa. Po ceo dan jurcaju, urlaju, misle da sve na ovome svetu pripada samo njima jer su veliki, snažni i brojni, a u stvari su ružni, prljavi i zli. Sa velikom glavom i malim mozgom u njoj. Nadam se da će doći dan kada ćemo ih nadvladati i mi zagospodariti planetom“, reče jedna.

„Ne brini se. Oni su odveć stari, izumreće sigurno i onda će doći naše vreme. Vidiš da se vodozemci bude i da je naše kreketanje sve glasnije“, odgovori druga.

Oko 65 miliona godina kasnije, u jednoj drugoj mutnoj bari, koja zbog geoloških promena više nije na obodu mora, razgovaraju jedna televizijska voditeljka i jedan docent na fakultetu.

„Politička promena se nije dogodila u ovoj godini, a da li će pitam docenta na Fakultetu političkih nauka Marka Vujića. Ovo je pitanje za milion dolara, je l' tako?“, upita Danica Vučenić.

„Apsolutno, a možda čak i nije“, odgovori on kao profesor iz „top-liste nadrealista“, ne razmišljajući o tome da se „apsolutno“ i „možda čak i nije“ nekako isključuju.

„Govorimo o tim finalnim promenama, mislim da je pitanje samo kada će, a ne da li će. Neki biološki pokazatelji ukazuju na to. Ja sam pred emisiju prelistao istraživanje na temu prosečne starosti glasača Srpske napredne stranke. Poslednje na koje sam naišao je iz 2019. godine koje ukazuje da je 60 odsto glasača SNS te 2019. godine imalo 65 plus godina. S obzirom na to da je prošlo šest godina od tada, a vidimo da su mladi ljudi zainteresovani za politiku, vidimo da svake godine dobijamo nove punoletne glasače, mladi konačno koji su bili najveći apstinenti, između 18. i 28. godine, postaju ne samo glasači, već i u potpunosti zainteresovani za politiku“, objašnjava Vujić.

Nisam siguran da li je za otkrivanje tople vode potreban doktorat iz političkih nauka, ali čini mi se da ni za jednu vlast nikada u istoriji Zemlje nije bilo pitanje da li će otići sa scene, nego kada će. Baš kao što nije potreban ni doktorat iz astronomije da bi se reklo da nije pitanje da li će, nego kada će neki asteroid udariti u Zemlju. Možda za pet, a možda i za 65 miliona godina.

Zanimljivo je što docent potvrdu za svoj stav vidi u „biološkim pokazateljima“ do kojih je došao „prelistavajući“ jedno istraživanje i što „spas“ vidi u „izumiranju“ svojih političkih konkurenata, a ne u pobedi na osnovu programa, pameti, ili sposobnosti.

PRVO, obratimo pažnju na „istraživanje“ u kojem, zapravo, nema šta da se prelista, jer ima ukupno pet pasusa. Radi se, u to je malo sumnje, o istraživanju koje je u aprilu i maju 2019. na uzorku od 1.006 ispitanika sprovelo ugledno Udruženje građana „Biro za društvena istraživanja“ koje ima jednog (brojem 1) zaposlenog (poređenja radi, ipsos ima 75 stalno zaposlenih). Istraživanja nema na polufunkcionalnom sajtu BiRODi i tih pet pasusa je jedino što se na internetu može naći.

Tu se navodi da je 58,7 odsto pristalica SNS i Aleksandra Vučića starije od 65 godina, što je podatak na osnovu kojeg docent Vujić gradi svoju tezu o „biološkoj determinanti“. Ozbiljno.

Istraživanje je, u najmanju ruku, sakato, jer se ne navodi starosna struktura glasača drugih stranaka, baš kao što je sakata i Vujićeva teza o „izumiranju“, jer se u istom istraživanju dodaje da je među Vučićevim pristalicama i 32,6 odsto starih između 18 i 29 godina. Čovek koji promućurno „vidi“ da „svake godine dobijamo nove punoletne glasače“ (ovo je već vrela voda) ovaj podatak nije uzeo u obzir pri determinisanju „biološke determinante“, nego u svom balonu veruje da će svi mladi glasati protiv SNS, kao i da su stariji birači opozicije besmrtni.

DRUGA stvar koju docent ne uzima u obzir je sadržana u onom apokrifnom citatu Vinstona čerčila (po svemu sudeći, izvorna misao pripada Džonu Adamsu, ocu osnivaču i drugom predsedniku SAD): „Ako nisi liberal sa dvadeset godina – nemaš srce; ako nisi konzervativac sa četrdeset – nemaš mozak“.

Zaista, brojne studije (na primer „Uzrast i politički izbor: ima li prelaza ka konzervativizmu kod starijih birača“ trojice norveških profesora ekonomije) pokazuju da ljudi kako stare menjaju i svoje političke stavove i prelaze sa liberalnijeg ka konzervativnijem stanovištu i sve su skloniji da glasaju za stranke koje im nude stabilnost, a ne revoluciju. I za one koji su već na vlasti.

TREĆA stvar koju je docent zaboravio dok je sklapao svoju „što je babi milo, to joj se i snilo“ teoriju je činjenica da ne samo što su stariji birači skloniji izlasku na birališta od onih mlađih nego i da naše društvo, nažalost, stari i da taj deo biračkog tela postaje sve dominantniji.

Prema podacima za 2024, stariji od 65 godina čine 22,6 odsto stanovništva, što je oko 1.489.000 ljudi (povećanje za 0,6 odsto u odnosu na 2022).

Više od nekakvog „biološkog determinizma“ (u obzir treba uzeti i sociološki efekat promene političkog stava) teza docenta Vujića pokazuje očaj u liberalnim opozicionim redovima koji prestaju da veruju da svojom aktivnošću – programom, organizacijom, sposobnošću – mogu dovesti do promene vlasti, nego „spas“ nalaze u pasivnom odnosu očekujući da će „ćaciji“ prosto izumreti poput dinosaurusa i ostaviti im vlast.

Poput vodozemaca, ne računaju na eventualnu pojavu nekih sisara koji će im svojom umešnošću preoteti nagradu.

TUGU izaziva činjenica da sposobnost promišljanja kod generacija naših istaknutih opozicionih docenata ide silaznom putanjom. Do pre neki dan sam mislio da se ne može pojaviti neki sa težom cerebralnom insuficijencijom od Alekseja Kišjuhasa, a onda me je Vujić demantovao. Zamolio bih ga da počne da piše za „Danas“. Kišjuhas mi je malo dosadio.