VREME DANAS: Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do šest stepeni

VREME u Srbiji ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, na jugu i umerenim, u toku dana vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Foto: N. Živanović

Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine.

Jutarnja temperatura od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni.

Vreme u Beogradu

Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem.

U toku dana promenljivo oblačno i vetrovito, sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu od -2 do 0, najviša oko 4 stepena.

Vreme narednih dana

U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije.

U utorak, posle pretežno vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.

U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Od petka do kraja sedmice prognoziraju se česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i sa kišom.

(Sputnjik)