VREME DANAS: Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do šest stepeni
VREME u Srbiji ujutru hladno, mestimično sa slabim mrazem, na jugu i umerenim, u toku dana vetrovito, na severu, zapadu i krajnjem jugu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnim snegom.
Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sa udarima olujne jačine.
Jutarnja temperatura od -6 do 3, najviša od 2 do 6 stepeni.
Vreme u Beogradu
Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem.
U toku dana promenljivo oblačno i vetrovito, sa umerenim i jakim zapadnim i severozapadnim vetrom.
Jutarnja temperatura u glavnom gradu od -2 do 0, najviša oko 4 stepena.
Vreme narednih dana
U ponedeljak pretežno sunčano i malo toplije.
U utorak, posle pretežno vedrog jutra, u toku dana prolazno naoblačenje sa severa, ali će se zadržati uglavnom suvo.
U sredu uveče na severu, a u toku noći i u četvrtak u ostalim krajevima novo naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.
Od petka do kraja sedmice prognoziraju se česta naoblačenja sa povremenim snegom, a u nižim predelima ponegde i sa kišom.
(Sputnjik)
