IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI: Biračka mesta otvorena od 7 časova
U AUTONOMNOJ Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, pošto nakon izbora održanih 9. februara vlada nije formirana.
Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.
Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine.
Biračka mesta su otvorena od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.
