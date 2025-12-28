Politika

IZBORI NA KOSOVU I METOHIJI: Biračka mesta otvorena od 7 časova

V.N.

28. 12. 2025. u 07:28

U AUTONOMNOJ Pokrajini Kosovo i Metohija (AP KiM) danas se održavaju vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave, pošto nakon izbora održanih 9. februara vlada nije formirana.

ИЗБОРИ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ: Бирачка места отворена од 7 часова

Foto: pixabay

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta - 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat, a ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.

Pravo glasa, prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van Pokrajine.

Biračka mesta su otvorena od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.

