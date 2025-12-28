ZEMLJOTRES U SRBIJI: U ovom gradu registrovan je potres

U SRBIJI je noćas u 2.18 časova registrovan zemljotres od 2,2 stepena po Rihteru.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Zemljotres je registrovan na području Trstenika. Ovaj potres spada u kategoriju umerenih.

Trstenik je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Rasinskom okrugu. Smešten je na reci Zapadnoj Moravi. Prema popisu iz 2022. bilo je 13.476 stanovnika.Trstenik je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Rasinskom okrugu. Smešten je na reci Zapadnoj Moravi. Prema popisu iz 2022. bilo je 13.476 stanovnika.

Trstenik se nalazi na 43° 37′ i 21° IGD, oko 205 kilometara južno od Beograda, 115 km od Niša, 74 km od Kragujevca i 60 km od Čačka. Nadmorska visina Trstenika je 171,4 metra, a najviši vrhovi u ovoj oblasti su Samar (922 m), najviša tačka Gledićkih planina, Mali vrh (922 m), Pogled (736 m) i Čikar (736 m). Kroz Trstenik protiče Zapadna Morava.

Kroz Trstenik prolazi magistralni put Pojate-Kraljevo. Kroz Trstenik prolazi železnička pruga Stalać-Požega. Ovde se nalaze Zapis hrast kod crkve (Trstenik) i Zapis hrast na trgu (Trstenik).

(Kurir.rs/Seismo)