OGROMNA PODRŠKA GRAĐANA: Redovi za potpisivanje za listu Aleksandra Vučića u Sečnju (FOTO)

В.Н.

26. 10. 2025. u 10:50

VELIKI broj građana okupio se danas u opštini Sečanj kako bi svojim potpisom izrazili podršku listi Aleksandra Vučića na predstojećim lokalnim izborima koji su raspisani za 30. novembar.

Foto: Novosti

Reke ljudi su danas ispred svakog mesnog odbora Srpske napredne stranke u ovoj opštini, a građani strpljivo čekaju u redovima kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću. 

Pogledajte kako ovo izgleda po svim mestima ove opštine:

Sečanj:

Foto: Novosti

Foto: Novosti


Jarkovac: 

Foto: Novosti

Neuzine: 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Krajišnik:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Boka:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Sutjeska:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Jaša Tomić:

Foto: Novosti

Podsetimo, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je 24. oktobra Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj za 30. novembar ove godine.

Komentari (0)

