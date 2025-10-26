OGROMNA PODRŠKA GRAĐANA: Redovi za potpisivanje za listu Aleksandra Vučića u Sečnju (FOTO)
VELIKI broj građana okupio se danas u opštini Sečanj kako bi svojim potpisom izrazili podršku listi Aleksandra Vučića na predstojećim lokalnim izborima koji su raspisani za 30. novembar.
Reke ljudi su danas ispred svakog mesnog odbora Srpske napredne stranke u ovoj opštini, a građani strpljivo čekaju u redovima kako bi iskazali svoju podršku predsedniku Vučiću.
Pogledajte kako ovo izgleda po svim mestima ove opštine:
Sečanj:
Jarkovac:
Neuzine:
Krajišnik:
Boka:
Sutjeska:
Jaša Tomić:
Podsetimo, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je 24. oktobra Odluku o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj za 30. novembar ove godine.
