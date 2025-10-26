KAZALJKE SMO NOĆAS POMERILI JEDAN ČAS UNAZAD: Počelo je zimsko računanje vremena
NOĆAS smo spavali sat duže, jer je počelo zimsko računanje vremena. Jutros u tri sata kazaljke na časovnicima pomerene su sat unazad – na dva sata.
Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje.
Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.
Iako je u Briselu još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, sedam godina kasnije – i dalje svi u martu i oktobru pomeraju časovnike.
Španija je odlučila da ponovo pokrene inicijativu kojom bi se ukinulo letnje i zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji. Kako je istakao španski premijer Pedro Sančez, to je "zastarela praksa" koja "više ne pruža uštedu energije" i "izaziva nelagodnost i negativne efekte po zdravlje".
Stručnjaci napominju da adaptacija na ovu malu promenu traje najmanje dve nedelje. Ističu i da pomeranje časovnika dva puta godišnje utiče na sve, kako zdrave, ali posebno na bolesne, posebno hronične pacijente.
(RTS)
