KAZALJKE SMO NOĆAS POMERILI JEDAN ČAS UNAZAD: Počelo je zimsko računanje vremena

NOĆAS smo spavali sat duže, jer je počelo zimsko računanje vremena. Jutros u tri sata kazaljke na časovnicima pomerene su sat unazad – na dva sata.

Foto: Shutterstock

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

Iako je u Briselu još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, sedam godina kasnije – i dalje svi u martu i oktobru pomeraju časovnike.

Španija je odlučila da ponovo pokrene inicijativu kojom bi se ukinulo letnje i zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji. Kako je istakao španski premijer Pedro Sančez, to je "zastarela praksa" koja "više ne pruža uštedu energije" i "izaziva nelagodnost i negativne efekte po zdravlje".

Stručnjaci napominju da adaptacija na ovu malu promenu traje najmanje dve nedelje. Ističu i da pomeranje časovnika dva puta godišnje utiče na sve, kako zdrave, ali posebno na bolesne, posebno hronične pacijente.

(RTS)

