Politika

KAZALJKE SMO NOĆAS POMERILI JEDAN ČAS UNAZAD: Počelo je zimsko računanje vremena

В.Н.

26. 10. 2025. u 08:48

NOĆAS smo spavali sat duže, jer je počelo zimsko računanje vremena. Jutros u tri sata kazaljke na časovnicima pomerene su sat unazad – na dva sata.

КАЗАЉКЕ СМО НОЋАС ПОМЕРИЛИ ЈЕДАН ЧАС УНАЗАД: Почело је зимско рачунање времена

Foto: Shutterstock

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje.

Zimsko računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u martu 2026. godine.

Iako je u Briselu još 2018. godine predloženo ukidanje sezonskih promena vremena, sedam godina kasnije – i dalje svi u martu i oktobru pomeraju časovnike.

Španija je odlučila da ponovo pokrene inicijativu kojom bi se ukinulo letnje i zimsko računanje vremena u Evropskoj uniji. Kako je istakao španski premijer Pedro Sančez, to je "zastarela praksa" koja "više ne pruža uštedu energije" i "izaziva nelagodnost i negativne efekte po zdravlje".

Stručnjaci napominju da adaptacija na ovu malu promenu traje najmanje dve nedelje. Ističu i da pomeranje časovnika dva puta godišnje utiče na sve, kako zdrave, ali posebno na bolesne, posebno hronične pacijente.

(RTS)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKO JE INTERESNI KRIMINALNI KLAN PREUZEO VISOKI SAVET SUDSTVA?
Politika

0 2

KAKO JE INTERESNI KRIMINALNI KLAN PREUZEO VISOKI SAVET SUDSTVA?

KAO predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu želim da upoznam javnost da odlazeći Visoki savet sudstva koji faktički kontroliše Jasmina Vasović, predsednica Vrhovnog suda Srbije, ubrzano vrši izbor sudija kako bi obezbedili da Vasovićka i njena tzv. “čačanska pravosudna organizovana kriminalna grupa” utvrde svoj uticaj u pravosuđu, naveo je dr Uglješa Mrdić, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS.

26. 10. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival stare dame je redovna mušterija srpskog centarfora

VLAHOVIĆ OKONČAVA JUVEOVU KRIZU: Današnji rival "stare dame" je redovna mušterija srpskog centarfora