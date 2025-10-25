Politika

DOK SE TROBOJKE VIJOERE, VATROMET PARA NEBO: Moćne scene iz Kraljeva na protestu protiv blokada (VIDEO)

25. 10. 2025. u 18:51

UZ prisustvo velikog broja građana u Kraljevu je održan veličanstven skup protiv blokada.

ДОК СЕ ТРОБОЈКЕ ВИЈОЕРЕ, ВАТРОМЕТ ПАРА НЕБО: Моћне сцене из Краљева на протесту против блокада (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Građani Kraljeva poručuju da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade.

