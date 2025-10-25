DOK SE TROBOJKE VIJOERE, VATROMET PARA NEBO: Moćne scene iz Kraljeva na protestu protiv blokada (VIDEO)
UZ prisustvo velikog broja građana u Kraljevu je održan veličanstven skup protiv blokada.
Građani Kraljeva poručuju da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade.
