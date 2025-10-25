MOĆAN SNIMAK IZ POŽAREVCA: Masa ljudi na skupu slobodnih građana protiv blokada

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da smo dobili u Staroj Pazovi jednu od najboljih fabrika u svetu, nemačke kompanije Milbauer, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije i najavio da ćemo verovatno za dve godine imati najmodernije pasoše. Vučić je u novoj fabrici isprobao najmoderniju tehnologiju za pravljenje pasoša i drugih dokumenta.