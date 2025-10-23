"NE MOGU DA PRIHVATIM NASILJE KAO METOD" Vučić: Pozivam sve koji protestuju da se ponašaju u skladu sa zakonom
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je sramno divljačko ponašanje blokadera.
- Ono što je važno, pozivam ljude, poštujem sve ljude koji protestuju i imaj udrugačije mišljenje, uvek sam spreman da ih čujem ,saslušam, da uđem u debatu, prihvatim ideje, tuđe predloge. Hajde da vidimo da nešto prihvatimo, od zakona i amandmana, ja se borim za Srbiju. Nemam za šta drugo da se borim. Hoću da razgovorim sa njima, al i ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, pucanje, plivanje, razbijanje, spaljivanje stranačkih prostorija. Kada stvari tako stoje, da ih postavimo na čistac, pozivam ih da se ponašaju u skladu sa zakonom, mogu da traže sve što požele, ali vas molim, možemo da razgovaramo o svemu. Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel, kažu nemojte da dolazite na EKSPO, nešto će da se sruši. Direktno rade protiv investicija, protiv ove zemlje, plata, zapošljavanja, protiv penzionera. To nije politika koju ću da podržim. - rekao je Vučić.
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)