"NE MOGU DA PRIHVATIM NASILJE KAO METOD" Vučić: Pozivam sve koji protestuju da se ponašaju u skladu sa zakonom

23. 10. 2025. u 21:22

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je sramno divljačko ponašanje blokadera.

- Ono što je važno, pozivam ljude, poštujem sve ljude koji protestuju i imaj udrugačije mišljenje, uvek sam spreman da ih čujem ,saslušam, da uđem u debatu, prihvatim ideje, tuđe predloge. Hajde da vidimo da nešto prihvatimo, od zakona i amandmana, ja se borim za Srbiju. Nemam za šta drugo da se borim. Hoću da razgovorim sa njima, al i ne mogu da prihvatim nasilje kao metod, pucanje, plivanje, razbijanje, spaljivanje stranačkih prostorija. Kada stvari tako stoje, da ih postavimo na čistac, pozivam ih da se ponašaju u skladu sa zakonom, mogu da traže sve što požele, ali vas molim, možemo da razgovaramo o svemu. Ti ljudi su zaboravili da su građani ove zemlje. Odu u Brisel, kažu nemojte da dolazite na EKSPO, nešto će da se sruši. Direktno rade protiv investicija, protiv ove zemlje, plata, zapošljavanja, protiv penzionera. To nije politika koju ću da podržim. - rekao je Vučić.

